Fi al culebrot de la porteria del Llevant: Tancat el fitxatge d’un ex de l’Arsenal

La direcció esportiva del Levante feia setmanes que treballava en una posició que sempre genera debat i pressió addicional: la porteria. Després de la sortida d'Andrés Fernández, el club buscava un perfil amb jerarquia, experiència internacional i capacitat per transmetre seguretat a una defensa encara en adaptació a la Primera Divisió. L'escollit ha estat un vell conegut de LaLiga i un porter amb recorregut per algunes de les lligues més exigents del continent.
El fitxatge de Mathew Ryan respon a una necessitat evident a l'equip de Julián Calero. Amb dues derrotes a les primeres jornades de LaLiga, la urgència per reforçar l'última línia es va tornar prioritària. Mathew Ryan arriba amb la carta de llibertat després de finalitzar contracte amb el RC Lens, on va jugar la temporada passada, i signa per una campanya més una altra d'opcional. La seva incorporació no només cobreix una vacant, sinó que també aporta molta veterania i fort lideratge en un vestidor que s'ha de consolidar a la màxima categoria.
El recorregut internacional d'un porter amb bagatge en grans lligues
Amb 33 anys, Mathew Ryan acumula una trajectòria extensa que el converteix en un dels porters més reconeguts d'Oceania. Ha defensat la samarreta de clubs com Brighton, Arsenal, València, Reial Societat, Bruges, Genk, AZ Alkmaar, Copenhaguen o Central Coast Mariners. A la Premier League va viure la seva etapa més duradora, amb més de 120 partits disputats, destacant especialment al Brighton, on es va guanyar el reconeixement per la seva regularitat. També sap què és competir a l'Europa League i a la Champions League, tornejos on va deixar bones actuacions defensant la porteria de diferents equips.
Experiència a LaLiga i un retorn amb un regust especial a València
L'australià no aterra en terreny desconegut. Entre 2015 i 2017 va defensar la samarreta del València CF, on va alternar titularitats i suplències en un període de transició per al club. Més tard, el 2022, va jugar a la Reial Societat, participant tant a LaLiga com a l'Europa League. Aquest bagatge converteix el seu retorn en una aposta de baix risc per al Levante UD, que confia en un porter que ja coneix l'exigència del futbol espanyol.
Capità d'Austràlia i referent a la selecció oceànica
A més de la seva carrera en clubs, Ryan és capità indiscutible de la selecció australiana, amb la qual ha disputat diversos Mundials i Copes d'Àsia (96 partits). El seu paper als Socceroos ha estat clau en els darrers èxits internacionals, aportant lideratge i solidesa en moments de màxima pressió. Aquest rol de referent també serà molt important al vestidor granota, que necessita figures capaces de sostenir la moral llevantinista en una temporada que es presenta realment dura.
L'arribada de Ryan suposa la contractació d'un porter amb reflexos, bona col·locació i notable capacitat de comunicació amb la defensa. A la Premier es va destacar per la seva regularitat, mentre que en competicions europees va demostrar experiència davant davanters de primer nivell. Per al Levante, que ha patit a les dues primeres jornades, comptar amb un arquer d'aquestes característiques pot marcar la diferència en el seu objectiu de la permanència.
El pròxim enfrontament davant l'Elx serà el primer examen d'un Levante que encara busca els seus primers punts a la temporada. Amb Ryan sota pals, el club espera tancar un capítol d'incertesa i guanyar la seguretat necessària per assentar-se a Primera. L'afició, conscient de la rellevància d'aquesta posició, espera que l'australià es converteixi en un pilar fonamental en aquest nou projecte granota.