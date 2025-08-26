Situación límite con Vinícius en Real Madrid: Florentino lo sabe, decisión inminente

En el Real Madrid se viven días de máxima tensión. Lo que parecía un simple relevo táctico de Xabi Alonso ha terminado por convertirse en un auténtico problema institucional. Vinícius Júnior, símbolo del club en los últimos años, ha entrado en una dinámica peligrosa que condiciona tanto al vestuario como a la directiva encabezada por Florentino Pérez.

El desencuentro que estalló en Oviedo

Según informó OK Diario, la suplencia de Vinícius en el estreno liguero frente al Real Oviedo no fue una decisión casual. El brasileño no empezaba un partido en el banquillo desde 2021, con Carlo Ancelotti todavía al frente del banquillo blanco.

Entró en la segunda parte y, pese a que su actuación fue irregular, logró asistir a Kylian Mbappé para el segundo gol y marcar él mismo el tercero. Sin embargo, su gesto serio tras el pitido final reflejaba un malestar profundo. El jugador interpretó que la decisión de Xabi Alonso iba más allá de lo deportivo, entendiendo que su rol dentro del equipo puede estar cambiando.

Un precedente en el Mundial de Clubes

No era la primera vez que Vinícius percibía la amenaza de la suplencia. Durante el pasado Mundial de Clubes, el plan inicial de Xabi Alonso era dejarle fuera del once en semifinales. Solo la lesión de Arnold provocó que el técnico modificara su esquema y mantuviera al brasileño en el equipo, aunque fuera en la banda derecha.

Aquella situación ya generó incomodidad en el jugador, que ahora, con la suplencia confirmada en LaLiga, ve confirmado lo que tanto temía: que ya no es indiscutible en el Real Madrid.

La decisión del jugador: no renovar

La tensión no es únicamente deportiva. OK Diario detalla que Vinícius ha decidido no ampliar su contrato, que finaliza en junio de 2027. Su estrategia pasa por llegar a ese año con dos escenarios abiertos. O renovar cobrando una enorme prima de fidelidad o marcharse libre a un gran club europeo que le ofrezca un contrato millonario.

Esta decisión rompe el pacto tácito que mantenía con el Real Madrid, el mismo club que le ha respaldado en los momentos más difíciles de su carrera deportiva. Tanto dentro como fuera del campo.

La postura del Real Madrid y de Florentino Pérez

En Valdebebas no están dispuestos a dejar que la situación se prolongue hasta el límite. Florentino Pérez y la directiva tienen claro que, si el brasileño mantiene su negativa a renovar, se activará un plan de venta el próximo verano.

El Real Madrid pagó 45 millones de euros por él en 2018 y no contempla perder esa inversión permitiendo que marche gratis. El club, además, considera que Vinícius no está correspondiendo a la lealtad que se le ha mostrado. Un ejemplo claro fue la ausencia de la delegación madridista en la gala del Balón de Oro de 2024, en protesta por la falta de reconocimiento al brasileño.

Florentino estaba dispuesto incluso a romper la estricta escala salarial del club para premiar al jugador con un contrato de estrella. Pero las exigencias de una elevada prima de renovación bloquearon cualquier acercamiento.