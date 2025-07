El Sevilla tremola davant l'amenaça de la Serie A: Poden perdre un dels millors

per Joan Grimal

El mercat de fitxatges del Sevilla FC semblava haver-se calmat després d’un inici agitat, però en les últimes hores ha sorgit un nou front inesperat. Des d’Itàlia, concretament des de Bolonya, s’han encès les alarmes pel possible interès de la Serie A en un dels jugadors més destacats —i alhora recents— del conjunt andalús.

Mentre el club de Nervión continua valorant què fer amb peces com Juanlu Sánchez, el nom d’un altre jugador ha saltat amb força als titulars. Es tracta d’un dels extrems amb més projecció del planter i, tot i que la seva estada al club ha estat breu, ha deixat empremta en els minuts que ha disputat.

Itàlia, a l’aguait

El Bologna busca alternatives per cobrir la més que probable sortida de Dan Ndoye i entre els candidats per substituir-lo apareix un vell conegut de la Bundesliga: l’actual extrem del Sevilla. Juntament amb ell, es barallen noms com Christos Tzolis (Club Bruges), Kevin (Shakhtar Donetsk) i Mohamed Ali Cho (Niça).

| XCatalunya, Canva, Sevilla FC

El jugador, que va arribar al Sevilla durant el mercat d’hivern per poc més de tres milions d’euros, no ha pogut demostrar tot el seu potencial a causa d’una lesió que el va apartar de bona part de la temporada passada. Tot i així, el seu rendiment en els partits disputats ha convençut el cos tècnic liderat per Matías Almeyda.

Xerrada personal amb Matías Almeyda

La relació entre el tècnic argentí i el futbolista ha estat clau per mantenir-lo motivat durant la seva recuperació. De fet, dijous passat, Almeyda es va apropar personalment al jugador durant la sessió d’entrenament per conversar sobre aspectes tàctics i reforçar la seva confiança de cara al pròxim amistós davant el Schalke 04, en què tot indica que serà titular.

| XCatalunya, Sevilla FC, @sscnapoli, Pixabay de Clker-Free-Vector-Images

Tot i els rumors sobre una possible sortida, el cos tècnic continua tractant-lo com una peça fonamental del projecte. Almeyda sap que la seva velocitat, capacitat de desbordament i lectura del joc són actius valuosos en una plantilla que ha perdut una mica de profunditat per les lesions i les sortides recents.

Una sortida prematura?

L’interès del Bologna, tot i que encara no s’ha traduït en una oferta formal, podria posar en dificultats la direcció esportiva del Sevilla, que valora tant l’impacte econòmic com l’esportiu d’una possible venda. El club italià estaria disposat a oferir una quantitat propera als cinc milions d’euros, cosa que suposaria una lleugera plusvàlua.

Tanmateix, la cúpula sevillista no té pressa per prendre decisions. Confien que el jugador pugui explotar definitivament aquesta temporada i esdevenir una referència ofensiva al Sánchez-Pizjuán. A més, vendre’l ara podria interpretar-se com una manca de planificació i debilitar la imatge del club davant la seva afició.

Un esportista que genera debat

A les xarxes socials, la notícia ha generat reaccions contraposades entre els aficionats del Sevilla. Alguns consideren que seria un error vendre una promesa amb tant de futur, mentre que d’altres creuen que, si no es converteix en titular indiscutible, és preferible fer caixa ara.

El que està clar és que el mercat no ha acabat i que des d’Itàlia continuaran pressionant per fer-se amb els serveis de l’atacant. Un esportista que, tot i el seu breu pas per Nervión, ja ha deixat moments memorables i que molts obliden que va arribar de l’Augsburg. Aquest jugador de qui hem parlat tot aquest temps és Rubén Vargas.