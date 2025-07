Ni Rodrygo ni Vinicius: El jugador que se'n va del Real Madrid, Xabi Alonso dona l'OK

El Real Madrid afronta un estiu especialment intens. Amb el debut a Lliga marcat per al pròxim 19 d'agost, el club blanc es troba en ple procés de presa de decisions que afectaran directament la seva plantilla.

Algunes posicions estan cobertes, d'altres en revisió, però hi ha un focus clar en l'atac. La irrupció de Gonzalo García, una de les revelacions del Mundial de Clubs, ha remogut completament els plans que el club tenia per a una de les seves grans promeses.

Xabi Alonso pren el comandament

L'arribada de Xabi Alonso a la banqueta del Real Madrid ha suposat un canvi profund en la planificació esportiva. El nou entrenador vol comptar amb un grup de jugadors competitiu, sí, però també amb un equilibri clar entre talent consolidat i futur immediat.

| Canva

En aquest sentit, hi ha futbolistes el protagonisme dels quals podria quedar compromès davant l'avenç d'altres perfils més fets a l'estil que vol imposar el tècnic tolosà. Un dels casos que més debat està generant a Valdebebas és el d'una jove perla que va arribar l'estiu passat amb el cartell de futur golejador del club, però que ara podria haver de buscar minuts lluny del Santiago Bernabéu.

Un fitxatge il·lusionant que busca el seu lloc

Aquest davanter de només 19 anys va ser una de les grans apostes del Real Madrid al mercat sud-americà. En la seva primera campanya amb la samarreta blanca ha disputat 37 partits i ha aconseguit marcar 7 gols. Una xifra modesta, però prometedora, si es té en compte el procés d'adaptació al futbol europeu.

| XCatalunya, Canva

Tanmateix, l'aparició explosiva de Gonzalo ha deixat aquest jove ariet en una posició delicada. Segons informa ESPN, des de les oficines blanques es contempla seriosament la possibilitat d'una cessió. L'objectiu: garantir-li minuts de qualitat en un altre destí que li permeti continuar creixent sense el pes de la pressió del Real Madrid.

El jugador no ho veu clar

Malgrat la intenció del club, el jugador no sembla estar per la labor de sortir. Se sent preparat, confiat i convençut que pot guanyar-se un lloc a l'equip. El seu entorn ha transmès en diverses ocasions que el seu desig és triomfar a Madrid i que acceptar una cessió seria com retrocedir un pas en la seva carrera.

Aquest desacord ha generat una situació incòmoda que encara no té resolució definitiva. El club, per la seva banda, no vol prendre una decisió precipitada. Xabi Alonso ja ha deixat clar que comptarà amb qui estigui al 100% tant a nivell físic com a nivell mental per assumir el repte de la temporada, però alhora reconeix el valor de no tallar la progressió.

El dilema del Real Madrid

En aquest context, el Madrid ha de decidir: arriscar-se a tenir un jove inconformista a la plantilla amb pocs minuts o acceptar la seva postura i donar-li una oportunitat real de competir des de la banqueta? L'equilibri entre formació i exigència és delicat, i Xabi Alonso ho sap.

A mesura que s'acosta l'agost, el temps apressa. L'entitat busca una solució consensuada, però comença a valorar més seriosament una cessió que permeti mantenir el futbolista en dinàmica competitiva. Això sí, tot dependrà d'una condició fonamental: el vistiplau del jugador.

I aquest jugador, per si algú encara no ho havia deduït, és ni més ni menys que Endrick.