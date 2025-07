Solució inesperada per a la davantera del Rayo Vallecano: fitxatge random

per Joan Grimal

El Rayo Vallecano està a punt de tancar un dels fitxatges més sorprenents d'aquest mercat estival. Després de diverses setmanes sense moviments significatius, el club madrileny, que afronta una temporada carregada de reptes amb la seva participació a la Conference League, estaria ultimant la incorporació d'un davanter.

Amb la marxa de Raúl de Tomás rumb a Qatar, el conjunt dirigit per Iñigo Pérez necessita urgentment gol. I encara que molts esperaven un nom conegut del mercat europeu o fins i tot algun talent emergent de la lliga, els responsables esportius del Rayo han optat per una solució completament fora del radar.

El substitut de RDT: directe des de la Xina

Segons ha avançat la premsa romanesa, el nou ariet del Rayo serà un jugador italià… actualment a la lliga xinesa. Així com sona. L'escollit és un davanter de 29 anys que milita al TJ Jinmen Tiger, un modest club asiàtic.

| XCatalunya, RCD Espanyol, rayo vallecano, Rewat Sombat

Encara que la notícia ha sorprès més d'un, les seves estadístiques en l'actual temporada parlen d'una certa efectivitat: ha anotat 14 gols en 22 partits, una xifra gens menyspreable per a un jugador que ha passat desapercebut per a la majoria dels aficionats europeus.

El jugador no s'incorporarà de manera immediata a la disciplina del Rayo. El seu actual equip ha posat com a requisit que disputi les 15 jornades restants de la lliga xinesa abans de marxar a Vallecas. Això significa que el davanter no arribaria a Espanya fins al gener de 2026.

| Canva

Una aposta arriscada per a una davantera en construcció

Aquest retard en la seva arribada no ha agradat a part de l'afició. Amb un calendari atapeït, el Rayo necessita gols des del primer minut de competició, i molts dubten de la utilitat de fitxar un jugador que no estarà disponible fins passat mig curs

Tanmateix, des de la direcció esportiva confien que, si es consolida la classificació per a la següent ronda europea i es mantenen ferms a LaLiga, la incorporació de l'atacant pugui marcar diferències en el tram decisiu de la temporada.

Pel que fa a l'estil de joc, es descriu el davanter com un ariet clàssic, potent físicament, amb bon joc aeri i presència a l'àrea. Encara que la seva experiència en una lliga com la xinesa no és garantia directa de rendiment al futbol espanyol, les seves xifres suggereixen que pot aportar alguna cosa diferent al que avui té el Rayo a la plantilla.

Una excentricitat o una joia amagada?

En els últims anys, diversos equips de LaLiga han incorporat jugadors de mercats exòtics que han resultat ser autèntiques gangues. És clar que també hi ha hagut fiascos rotunds. L'afició rayista, coneguda per la seva exigència i passió, haurà d'esperar uns mesos per emetre el seu veredicte.

Mentrestant, a les xarxes socials, la notícia ha generat tota mena de reaccions. Des de mems celebrant el surrealisme de l'operació fins a anàlisis més serioses que intenten trobar lògica en una incorporació tan poc convencional. El que és segur és que el nom del jugador ja circula entre els seguidors del futbol internacional.

Es tracta d'Andrea Compagno, davanter nascut a Itàlia i amb una trajectòria tant atípica com cridanera. I si alguna cosa ha demostrat el futbol és que de vegades, els fitxatges més inesperats… són els que més soroll fan.