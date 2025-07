Per fi, moviments al Sevilla: El fitxatge que Antonio Cordón prepara per a Almeyda

per Iker Silvosa

El Sevilla FC comença a moure's amb més decisió al mercat de fitxatges després de diverses setmanes de paràlisi. L'arribada de Matías Almeyda a la banqueta exigia una reestructuració progressiva i, tot i que el club segueix molt pendent dels moviments de sortida, ja ha aconseguit tancar els seus dos primers reforços de l'estiu 2025.

Tots dos arriben a cost zero, una fórmula que Antonio Cordón utilitza per mantenir l'equilibri financer sense renunciar a reforçar la plantilla. D'una banda, Gabriel Suazo, lateral esquerre xilè de 27 anys, aterra després de finalitzar contracte amb el Toulouse francès. De l'altra, Alfon González, extrem esquerrà espanyol de 26 anys, queda lliure després de desvincular-se del RC Celta.

L'arribada d'aquests dos perfils respon a necessitats clares. Suazo apunta a ser una peça útil tant en defensa com en construcció, mentre que Alfon aportarà desequilibri i profunditat en un atac que ha perdut Suso Fernández.

El centre del camp, encara per definir: Touré, al radar sevillista

Tot i aquests primers moviments, el focus de les oficines de Nervión és ara al centre del camp, la zona més debilitada després de les sortides de Lokonga i Saúl Ñíguez, i amb la lesió de llarga durada de Joan Jordán. En aquest context, Abdoulaye Touré ha emergit com una opció real i assequible, segons ha informat el MARCA. El pivot franco-guineà, de 31 anys, milita al Le Havre francès i compta amb una àmplia trajectòria a Europa. Ha passat per clubs com Nantes, Genoa o Karagümrük i és internacional absolut amb Guinea.

Touré destaca per la seva imponent presència física —frega l'1,90 m— i la seva intel·ligència tàctica. És un perfil de tall defensiu, però sorprèn amb la seva efectivitat des del punt de penal: ha marcat 12 gols en les dues últimes temporades, molts d'ells executats amb sang freda. De fet, va anotar el gol decisiu per a la salvació del Le Havre la temporada passada.

El jugador acaba contracte el 2026, però el seu valor de mercat, estimat en uns 3 milions d'euros, el converteix en una alternativa molt més viable que altres pivots a la cartera com Baptiste Mendy, la clàusula del qual ascendeix a 15 milions.

Una medul·lar en quadre i un calendari que no espera

Ara com ara, Almeyda només pot comptar amb Lucien Agoumé, que ve de menys a més, i amb el jove Manu Bueno com a recursos estables a la sala de màquines. Djibril Sow és a la rampa de sortida, i Nemanja Gudelj només podrà tornar al mig del camp si es cobreixen prèviament els buits a la defensa central.

Els condicionants són clars i l'exigència no espera: el Sevilla debutarà en competició oficial a mitjans d'agost, i Antonio Cordón sap que necessita tancar almenys un fitxatge més per a aquesta zona abans que acabi juliol.

Amb la plantilla encara en construcció, i després d'un estiu marcat per l'austeritat, la direcció esportiva nervionenca treballa amb sigil per oferir a Almeyda un equip competitiu. El fitxatge de Touré pot marcar un punt d'inflexió.