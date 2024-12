Albert Blaya sentencia sobre Alejandro Balde: Què li passa?

Alejandro Balde acaba d'assolir una fita important a la seva carrera: 100 partits amb el primer equip del Barça. Als seus 21 anys, el jove defensor s'ha consolidat com a titular al lateral esquerre. Malgrat el seu rol a l'onze, però, alguns aficionats culers critiquen el seu rendiment. Molts consideren que Balde no ha fet el salt qualitatiu que el porti a ser un jugador diferencial.

Al seu canal de YouTube, el periodista Albert Blaya ha analitzat les raons per les quals Alejandro Balde no acaba d'explotar. Segons el periodista, el jugador de la pedrera del Barça es troba limitat pel context col·lectiu i les seves pròpies mancances individuals. “El Barça no està sabent treure el millor de Balde. Hi ha un problema col·lectiu, però també punts individuals que ha de millorar”, assenyala Blaya.

Un dels principals problemes, segons l'anàlisi, rau en el paper que Balde ha d'assumir als partits davant de defenses tancades. "En aquests escenaris, el paper dels laterals creix molt, però Balde pateix més que mai per la seva soledat a la banda". El periodista va explicar que, amb Raphinha desplaçant-se cap a zones interiors, Balde queda aïllat. En aquestes situacions, rep pocs suports i es veu obligat a enfrontar-se constantment a un contra un, cosa que no sempre resol amb èxit.

Els centres, una de les seves mancances principals

Albert Blaya també va destacar que Balde és un jugador que depèn enormement del seu físic. La seva potència i velocitat són armes importants, però no té regularitat tècnica i una presa de decisions més encertada. "No és un jugador autosuficient. No té el gen diferencial per generar jugades per si mateix, com altres grans laterals de la història", subratlla l'analista.

Un dels exemples més clars d'aquesta situació va ser el partit contra el Leganés, en què Balde es va veure obligat a assumir molt de protagonisme ofensiu. Segons Albert Blaya, el jugador de la pedrera va intentar compensar la seva solitud amb conduccions cap a l'interior, cosa que "és el seu punt fort". No obstant això, aquestes accions no sempre acaben amb èxit, i moltes vegades no tenen la precisió tècnica necessària.

A nivell estadístic, Balde tampoc ha mostrat una gran progressió des del seu debut al primer equip. Albert Blaya assenyala que la seva xifra d'assistències esperades ha caigut de 0,15 la temporada 2022/23 a 0,05 aquesta temporada. "Ha perdut més de la meitat de la seva capacitat de generar perill des dels centres. És un aspecte que ha de millorar molt", assegura. El periodista també va criticar la falta de competència en la posició de lateral esquerre, cosa que, segons ell, no ajuda Balde a créixer. "El desembre de l'any passat, Xavi va apostar per Joao Cancelo en partits clau. Això demostra que Balde encara no és indiscutible".

Tot i això, Albert Blaya és optimista sobre el futur d'Alejandro Balde. Creu que el lateral té un gran marge de millora, especialment en aspectes tàctics i de lectura de joc. "Criticar Balde no significa no confiar-hi. Té 21 anys i tot el potencial per ser millor", conclou.