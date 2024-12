L'Sporting de Gijón vol pescar a l'Athletic de Bilbao i al Celta de Vigo

Una de les grans prioritats per als equips de Segona Divisió al mercat hivernal és reforçar-se amb cessions de joves talents. Jugadors de Primera Divisió amb poc protagonisme a la primera meitat de la temporada solen ser objectiu prioritari. Aquests futbolistes, amb gana de minuts, busquen un entorn competitiu on demostrar la seva vàlua i continuar creixent.

L'Sporting de Gijón no n'és una excepció. El club asturià, immers en la baralla per l'ascens, necessita reforços per consolidar la seva posició. Tot i mantenir-se a prop dels llocs de playoff, la manca de regularitat ha estat un problema constant. Per això, els directius blanc-i-vermells han fixat com a prioritat reforçar l'extrem esquerre.

En aquesta posició, l'equip compta amb Gaspar Campos i Dani Queipo, però cap dels dos no ha acabat de convèncer. Per aquest motiu, el club estudia diverses opcions de cessió, amb Nico Serrano i Alfon com a principals candidats, segons La Nueva España. També estudien altres noms, com el de Pejiño, de la UD Las Palmas.

Nico Serrano, jugador de l'Athletic de Bilbao, és una de les opcions més factibles. L'extrem navarrès amb prou feines ha tingut participació aquesta temporada sota les ordres d'Ernesto Valverde. Serrano ha disputat 102 minuts a LaLiga (3 partits) i 61 minuts a l'Europa League, on va anotar un gol. Tot i això, la competència a San Mamés és ferotge, amb jugadors com Nico Williams o Álvaro Djaló per davant.

El futbolista de 21 anys acumula cessions les últimes temporades. A la 2022/23 va jugar al Mirandés, on va deixar bones sensacions. La campanya passada va estar cedit mitja temporada al Racing de Ferrol i l'altra meitat al PEC Zwolle neerlandès. Ara, l'Sporting hi veu una oportunitat per reforçar l'atac amb un jugador de qualitat i projecció.

L'opció d'Alfon González

D'altra banda, l'opció d'Alfon, del Celta de Vigo, es presenta més complicada. L'extrem esquerre ha tingut més protagonisme aquesta temporada a Balaídos, amb 456 minuts repartits en 12 partits. Ha aconseguit 2 gols i 3 assistències, convertint-se en una peça important per a Claudio Giráldez a la rotació. L'entrenador del Celta és conegut per la seva confiança en els del planter i ha demostrat comptar amb Alfon.

Tot i això, l'Sporting no perd de vista la seva situació i seguirà atent a qualsevol possibilitat. Alfon seria una incorporació de nivell, encara que el fitxatge dependrà de la voluntat del Celta.

El mercat d'hivern serà clau per a l'Sporting si voleu lluitar fins al final per l'ascens. La incorporació d'un extrem amb desbordament i qualitat és vital per reforçar un equip que ha mostrat febleses en atac. Mentrestant, Nico Serrano es perfila com el favorit per la situació actual i per la facilitat de l'operació. La cessió seria una oportunitat perfecta perquè el jugador tingui els minuts que necessita; i a l'Athletic no li sembla mala opció. D'altra banda, Alfon segueix a l'òrbita, encara que amb més dificultats.