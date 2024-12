Sentenciados: 2 futbolistas a los que Diego Simeone no quiere en el Atlético de Madrid

No es ningún secreto que Diego Simeone está decidido a contar con Álex Baena para reforzar el centro del campo del Atlético de Madrid. El técnico argentino, conocido por su intensidad y exigencia táctica, considera al joven mediocampista del Villarreal como una pieza clave para dar un salto de calidad al equipo. Su talento, versatilidad y capacidad de gol desde segunda línea han convertido a Baena en uno de los nombres más deseados en el mercado.

El Atlético ya habría hecho un primer acercamiento al Villarreal, pero la propuesta fue rechazada por Fernando Roig, máximo accionista del club amarillo. Según informaron algunos medios, la oferta inicial incluía a Samu Lino como parte del trato y una compensación económica, pero no alcanzaba las expectativas del Villarreal, que valora al jugador en los 60 millones de euros de su cláusula de rescisión. Ante este escenario, el Atlético estaría dispuesto a añadir a Rodrigo Riquelme en el acuerdo para abaratar la operación.

Pero ahora El Nacional ha informado que los nombres de Samu Lino y Rodrigo Riquelme han surgido como posibles sacrificados en la operación por Álex Baena. Ambos jugadores, pese a su talento, no han terminado de consolidarse bajo las órdenes de Simeone esta temporada.

Muy por debajo de las expectativas

Sumuel Lino, que destacó el año pasado, acumula 1 gol y 4 asistencias en 21 partidos en la actual campaña, números que evidencian una caída en su rendimiento. Aunque su rendimiento ha mejorado en los últimos partidos, no parece suficiente para garantizarle un puesto fijo en los planes del técnico argentino.

Por otro lado, Riquelme tampoco ha logrado convencer. Roro ha disputado 624 minutos en 16 partidos, pero no ha conseguido marcar ni asistir. Su falta de impacto en el terreno de juego ha llevado al Atlético a considerar su salida como una opción para desbloquear la llegada de Baena. Estos movimientos reflejan la voluntad de Simeone de construir un equipo competitivo y sacrificar a quienes no encajan en su visión.

El Villarreal, en una posición de fuerza

El Villarreal no está dispuesto a ceder fácilmente a su joven estrella. Álex Baena es uno de los pilares del equipo amarillo, y su salida representaría un duro golpe para el conjunto dirigido por Marcelino. Consciente de la importancia del jugador, el Villarreal no tiene intención de aceptar una oferta que no se acerque a los 60 millones de euros estipulados en su cláusula. Sin embargo, la inclusión de jóvenes talentos como Lino y Riquelme podría hacer reflexionar al club castellonense, que busca rejuvenecer su plantilla y potenciar su proyecto deportivo.

El fichaje de Álex Baena se presenta como un movimiento estratégico para el Atlético de Madrid. Simeone busca reforzar el equipo con jugadores que combinen sacrificio defensivo y creatividad ofensiva, y Baena encaja perfectamente en ese perfil. Su incorporación no solo mejoraría el rendimiento en LaLiga, sino también en competiciones europeas, donde el Atlético aspira a consolidarse como un equipo competitivo.

Queda por ver si esta nueva oferta será suficiente para convencer al Villarreal o si el Atlético tendrá que replantear su estrategia. Lo que está claro es que Simeone está dispuesto a todo para lograr el fichaje de Baena, incluso a sacrificar a dos futbolistas que no terminan de encontrar su sitio en el club rojiblanco.