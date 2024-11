Simeone pren una decisió a l'Atlètic de Madrid: Vindrà al gener

L'Atlètic de Madrid travessa un inici de temporada complicat, amb cinc empats a les primeres 13 jornades de LaLiga, cosa que l'allunya del liderat. A més, ha patit derrotes significatives a la UEFA Champions League, complicant per moments la seva classificació a les fases finals. Davant d'aquesta situació, l'entrenador Diego Simeone busca reforçar l'equip al mercat d'hivern per solucionar algunes notables mancances en el joc.

En aquest ordre d'idees, un dels jugadors que l'argentí considera que podria ajudar l'equip és Álex Baena, segons ha informat El Nacional. L'almerienc, de 23 anys, ha destacat la temporada 2024/25, així com en anteriors campanyes, per la seva versatilitat i capacitat ofensiva. Fins ara, ha disputat 11 partits a LaLiga, anotant un gol i proporcionant cinc assistències, fet que el converteix en un dels màxims assistents de la competició. La seva habilitat per generar oportunitats de gol i la seva visió de joc ho han posicionat com una peça clau a l'esquema del Vila-real.

La possible incorporació de Baena a l'Atlètic de Madrid aportaria frescor i creativitat al migcamp blanc-i-vermell, cosa que precisament enyoren els matalassers. La seva capacitat per moure's entre línies i la seva arribada a l'àrea rival encaixen amb l'estil de joc que Simeone cerca implementar. A més, la joventut i la projecció el converteixen en una inversió a llarg termini per al club.

Operació complicada

Tot i això, el fitxatge de Baena no serà senzill. El Vila-real valora altament el jugador, i la seva clàusula de rescissió ronda els 60 milions d'euros. L'Atlètic haurà de negociar amb cautela, possiblement incloent jugadors en l'operació o estructurant pagaments que s'ajustin al pressupost. La competència pel jugador també podria ser un obstacle, ja que altres clubs de LaLiga i Europa han mostrat interès en els seus serveis.

La idea inicial de l'Atlètic de Madrid era tractar el seu fitxatge a l'estiu, però la realitat esportiva actual requereix precipitar algunes estratègies com aquesta. Això suposarà que l'esforç econòmic haurà de ser més gran, ja que, evidentment, el Vila-real no es deixarà debilitar amb el seu millor jugador a mitjans de la temporada.

La decisió de Simeone d'apuntar Baena reflecteix la necessitat de l'Atlètic de reforçar la plantilla per revertir la situació actual. La incorporació d'un jugador amb les característiques de Baena podria ser l'impuls que l'equip necessita per reprendre el camí del triomf i competir als nivells més alts tant a LaLiga com en competicions europees.