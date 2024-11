El seleccionador brasiler deixa KO a Vinicius i enlaira Raphinha: 'Si n'hi ha un...'

La selecció brasilera té una cita important aquesta matinada a l'estadi Arena Fonte Nova. Encara que la seva classificació per al proper Mundial 2026 no perilla, la realitat és que la Canarinha no passa per un bon moment. L'últim empat davant de Veneçuela demostra que els brasilers no estan al nivell que se n'espera; han perdut quatre dels quinze partits disputats en aquesta fase.

Al davant tindran una Uruguai que tampoc transita per un moment d'esplendor després d'haver guanyat en una única ocasió dels últims cinc duels. El Brasil, doncs, té l'oportunitat de vèncer un rival d'alta entitat, escalar posicions a la taula i retrobar-se amb les bones sensacions. I perquè això sigui més factible, el seleccionador, Dorival Junior, ha pres una important decisió que afecta Vinicius i que beneficia Raphinha.

I és que si recordem l'última cita de la selecció brasilera, fa tot just uns dies, el jugador del Reial Madrid va tenir a les mans la victòria del seu equip. Tot i això, el que se suposa que hauria de ser el gran referent de la Canarinha va errar des del punt de penal i, de nou, no va tenir incidència diferencial. Per això, si aquesta matinada tornen a assenyalar als brasilers un penal a favor, el llançador serà Raphinha.

"Raphinha i Vini estaven preparats per als penals, però ho va acabar tirant Vini. Si avui n'hi ha un, el llançador serà Raphinha. Jo ho veig així: tu només madures amb les experiències. Només madures passant per certes situacions a la teva vida i en la teva carrera. Nosaltres donem llibertat sempre als nostres homes d'atac. Cadascú té les seves funcions, però tots saben el que necessitem"-

Critiques a Vinicius

La realitat és que Vinicius no està sent capaç de demostrar el seu potencial innegable amb el Brasil. Molts aficionats d'aquest país sud-americà li atribueixen al '7' del Reial Madrid que no sigui capaç de fer-se fora l'equip a l'esquena com van fer altres grans estrelles que van triomfar a Europa. Al capdavall, Vini va marxar del seu país amb 17 anys i no va tenir temps d'enamorar els locals en la seva etapa al Flamengo.

I si ens cenyim als números, la realitat també és una mica grisenca per al jugador del Reial Madrid. Amb la selecció ha disputat ja 36 partits, havent anotat únicament cinc gols. Aquest 2024 va aconseguir un doblet en un partit de la fase de grups de la Copa Amèrica, però no ha tornat a veure porta. Perquè ens fem una idea, amb el mateix nombre de partits disputats, Fabián Ruiz, migcampista, porta 6 gols, un més que Vinicius.