Doble error de Vinicius amb Brasil: Twitter dicta sentència amb el '7' del Reial Madrid

per Iker Silvosa

Les nits de futbol de selecció sud-americà mai no deceben. Fins a tres duels s'han disputat aquesta matinada en el marc dels classificatoris per al proper Mundial del 2026. El preàmbul era immillorable, sens dubte, atesa l'àmplia igualtat que regna al grup, i la trama ha complert, en el primer capítol, amb les expectatives.

Sense anar més lluny, Argentina ha caigut sorprenentment derrotada per 2 a 1 davant d'un Paraguai submergit en un moment extraordinari; és l'equip més en forma de Sud-amèrica. D'altra banda, una Equador que cada vegada està millor ha endossat un 4-0 a una Bolívia que havia començat la fase postulant-se com la gran revelació. Els altiplans, però, s'han desinflat a les últimes finestres internacionals.

I en el xoc inaugural d'aquesta jornada de seleccions també s'ha produït una gran sorpresa, ja que el Brasil no ha estat capaç de vèncer Veneçuela. Raphinha va anotar el primer gol de falta directa, però la Vinotinto va posar la igualada just després del descans amb un gol de Telasco Segòvia. Poc després, Vinicius va tenir l'oportunitat de donar la victòria a la Canarinha des dels onze metres, però el jugador del Reial Madrid va errar el penal i també el rebot.

Vinicius, "pilota de platja"

Es tracta del primer penal errat en un duel oficial en tota la seva carrera esportiva, però va escollir mal moment per fer-ho. Evidentment, les xarxes socials, amb el particular toc d'humor i de crueltat, es van omplir de crítiques cap al brasiler. Destaquen, sobretot, els comentaris que recorden el fet que no guanyés en pilota d'or; "pilota de platja", podia llegir-se, en múltiples respostes a un tuit del Mundo Deportivo amb l'acció del penal.

En termes classificatoris, però, aquesta petita punxada de Vinicius i de la selecció brasilera no té més importància. Els nois de Dorival Júnior estan ficats al 'top 6' que dóna accés directe al Mundial amb cinc punts de marge sobre el setè classificat. Queden encara set duels per disputar-se, però sembla gairebé utòpica una punxada del Brasil.

Els que sí que apunten a decepció gairebé confirmada són Xile i Perú, els dos últims de la classificació, a set i sis punts dels llocs de repesca, respectivament, encara que amb un partit menys. Aquest duel pendent, per cert, es disputa precisament entre ells aquesta matinada. El perdedor, si és que n'hi ha algun, ja pot tenir peu i mig fora del pròxim Mundial.

Brasil, per la seva banda, jugarà el segon duel d'aquesta aturada internacional dimarts a la matinada dimecres de la setmana que ve. Ho farà davant de la selecció uruguaiana i Vinicius coincidirà amb el seu company d'equip Fede Valverde.