El seleccionador brasileño deja KO a Vinicius y encumbra a Raphinha: 'Si hay uno...'

La selección brasileña tiene una cita importante esta madrugada en el estadio Arena Fonte Nova. Aunque su clasificación para el próximo Mundial 2026 no peligra, la realidad es que la Canarinha no pasa por un buen momento. El último empate frente a Venezuela demuestra que los brasileños no están al nivel que se espera de ellos; han perdido cuatro de los quince partidos disputados en esta fase.

En frente tendrán a una Uruguay que tampoco transita por un momento de esplendor tras haber ganado en una única ocasión de en los últimos cinco duelos. Brasil, pues, tiene la oportunidad de vencer a un rival de alta entidad, escalar posiciones en la tabla y reencontrarse con las buenas sensaciones. Y para que esto sea más factible, el seleccionador, Dorival Junior, ha tomado una importante decisión que afecta a Vinicius y que beneficia a Raphinha.

Y es que si recordamos la última cita de la selección brasileña, hace apenas unos días, el jugador del Real Madrid tuvo en sus manos la victoria de su equipo. Sin embargo, el que se supone que debería ser el gran referente de la Canarinha erró desde el punto de penalti y, de nuevo, no tuvo incidencia diferencial. Por eso, si esta madrugada vuelven a señalarle a los brasileños un penalti a favor, el lanzador será Raphinha.

"Raphinha y Vini estaban preparados para los penaltis, pero lo acabó tirando Vini. Si hoy hay uno, el lanzador será Raphinha. Yo lo veo así: tú sólo maduras con las experiencias. Sólo maduras pasando por ciertas situaciones en tu vida y en tu carrera. Nosotros damos libertad siempre a nuestros hombres de ataque. Cada uno tiene sus funciones, pero todos saben lo que necesitamos" dijo el seleccionador.

Criticas a Vinicius

La realidad es que Vinicius no está siendo capaz de demostrar su innegable potencial con Brasil. Muchos aficionados de este país sudamericano le achacan al '7' del Real Madrid que no sea capaz de echarse al equipo a la espalda como hicieron otras grandes estrellas que triunfaron en Europa. Al fin y al cabo, Vini se marchó de su país con 17 años y no tuvo tiempo de enamorar a los locales en su etapa en el Flamengo.

Y si nos ceñimos a los números, la realidad es también algo grisácea para el jugador del Real Madrid. Con la selección ha disputado ya 36 partidos, habiendo anotado únicamente cinco goles. En este 2024 logró un doblete en un partido de la fase de grupos de la Copa América, pero no ha vuelto a ver puerta. Para que nos hagamos una idea, con el mismo número de partidos disputados, Fabián Ruiz, centrocampista, lleva 6 goles, uno más que Vinicius.