Víctor Fernández li va dir a Cordero: La prioritat per al Saragossa a l'hivern

El Reial Saragossa està plenament immers en la lluita per l'ascens. Després d'anys complicats, sembla que l'equip ha trobat l'estabilitat necessària per aspirar a objectius més grans. Tot i això, alguns aspectes del joc i certes mancances a la plantilla preocupen Víctor Fernández, que ja ha traslladat a Juan Carlos Cordero, director esportiu, les seves prioritats per al proper mercat d'hivern: reforçar les posicions de central i migcentre.

El tècnic aragonès ha detectat que el centre de la defensa necessita un impuls per guanyar consistència a la segona meitat de la temporada. Tot i comptar amb noms que han complert des de començament de campanya, el Reial Saragossa busca un jugador que aporti jerarquia i frescor. Stefan Lekovic, de l'Estrella Roja, continua sent el principal objectiu, segons informen alguns mitjans. Aquest prometedor central serbi ja va ser al radar del club a l'estiu, i ara s'intentarà tancar la cessió, amb la idea de compartir els costos de la fitxa i assegurar-ne l'arribada.

L'altra prioritat és un migcentre físic, una necessitat evident davant dels problemes físics recurrents de Keidi Bare. L'albanès només ha pogut participar en vuit dels catorze partits disputats, cosa que ha deixat el centre del camp del Saragossa amb menys opcions. Tot i que la plantilla compta amb jugadors com Francho Serrano, Toni Moya, Marc Aguado i Gori, l'equip ha mancat de fortalesa i solidesa en moments clau. Incorporar un jugador amb capacitat per dominar els duels a la medul·lar és, per a Fernández, essencial si es vol mantenir la competitivitat en la lluita per l'ascens.

Altres posicions completades

D'altra banda, el Saragossa no considera una prioritat reforçar les bandes. Adu Ares, Pau Sans i Luna han mostrat bon rendiment a les seves aparicions, i el cos tècnic confia en la seva progressió. Això permet concentrar els recursos del mercat hivernal a les dues posicions que més preocupen l'entrenador i la direcció esportiva.

El club compta amb dues fitxes lliures, encara que haurà de fer ajustaments a la plantilla per inscriure jugadors com Borge. Això podria implicar algunes sortides, entre les quals destaca la possibilitat que Gori deixi l'equip per alliberar espai. La planificació està clarament orientada a equilibrar les mancances sense desestabilitzar l'estructura actual de l'equip.

Amb el mercat d'hivern a la cantonada, Víctor Fernández i Juan Carlos Cordero treballen mà a mà per tancar reforços de qualitat. Les incorporacions d'un central com Lekovic i un migcentre físic seran clau perquè el Saragossa afronti el segon tram de la temporada amb garanties. Aquest enfocament no només reforça el projecte esportiu, sinó que també envia un missatge clar: el Reial Saragossa està decidit a tornar a Primera Divisió i no escatimarà esforços per aconseguir-ho.