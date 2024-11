Chapi, el futbolista que ha mort en accident de trànsit: 'Omplia d'alegria'

Conduir és sempre una activitat carregada de riscos, fins i tot per a aquells que, com José Manuel Rodríguez Rojas, Chapi, dedicaven la seva vida a l'esport. Els accidents de trànsit no entenen de fronteres ni professions i poden impactar qualsevol vida en un moment. Diumenge passat, una d'aquestes tragèdies va sacsejar el futbol regional andalús amb la mort de Chapi en un greu accident de trànsit.

El succés va tenir lloc al voltant de les 20.30 hores al quilòmetre 33 de la carretera A-394. Segons l'informe del Centre de Coordinació d'Emergències 112, el vehicle en què viatjava Chapi va sortir de la via i va acabar embolicat en flames a uns 30 metres de la cuneta. Els equips d'emergències, entre els quals Bombers i agents de la Guàrdia Civil, es van desplaçar al lloc després de rebre múltiples avisos de testimonis. Lamentablement, els serveis sanitaris no van poder fer res per salvar la vida del jugador de 30 anys.

Chapi, que jugava a El Palmar Vereda Real de la Segona Regional Andalusa, era més que un futbolista per al seu equip. "Sense poder encara ni tan sols assimilar-lo, avui plorem la pèrdua del nostre company i amic Chapi. El seu carisma, energia contagiosa i somriure etern omplien d'alegria els qui tenien la sort de conèixer-lo", va expressar el club en un emotiu missatge en xarxes socials.

Un noi estimat per tothom

La notícia ha deixat un profund buit no només al seu equip, sinó també entre els amants del futbol a Andalusia. Dani Ceballos, jugador del Reial Madrid i paisà del mort, també va voler rendir-li homenatge a través d'Instagram. "Chapi, el teu poble, els teus amics, la teva família... Ningú no podrà oblidar el teu somriure", va escriure el centrecampista, reflectint l'impacte emocional de la tragèdia.

Chapi no només brillava al terreny de joc, on la seva passió i dedicació eren evidents, sinó també en la seva vida personal. Companys i amics destaquen el seu caràcter alegre i generós, que en feia una persona estimada per tots. La pèrdua suposa un cop dur per al seu entorn i per a tots aquells que van tenir el privilegi de compartir el seu camí.

Aquest accident posa de manifest, una vegada més, la importància de la seguretat viària i d'extremar les precaucions a la carretera. Cada any, milers de vides es veuen truncades per accidents de trànsit, un recordatori constant de com som de fràgils al volant. La comunitat futbolística i el seu poble natal s'uneixen ara en el dolor, recordant Chapi com algú que, en vida, va omplir de llum i alegria els que l'envoltaven.