No seguirà al Barça: Míchel treballa perquè el Girona el fitxi

La planificació esportiva del Girona FC per a la temporada 2025-2026 segueix avançant amb pas ferm. Després d'un any difícil a Primera Divisió, el club de Montilivi s'ha trobat amb un contratemps: la lesió del seu lateral esquerre titular, Miguel Gutiérrez.

La direcció tècnica s'ha activat per buscar un recanvi de garanties. I no han trigat a sorgir opcions. En les últimes hores, diferents mitjans africans, com Africa Foot i Foot Africa, han vinculat el Girona amb un prometedor lateral esquerre que milita actualment al filial del FC Barcelona.

El jove jugador no ha tingut gaire protagonisme en el seu primer curs com a blaugrana, però el seu perfil atlètic, la seva projecció ofensiva i la seva capacitat per ocupar tot el carril el converteixen en un futbolista molt interessant per a un equip que necessita reforços immediats.

Interès real i primers contactes en marxa

Segons les informacions filtrades des de mitjans especialitzats, ja s'haurien iniciat contactes entre ambdues entitats. Des del club gironí veuen amb bons ulls una incorporació que, en principi, no comprometria els plans a llarg termini i serviria per cobrir una necessitat puntual.

Dins del Barça Atlètic, en canvi, no es contempla un traspàs definitiu. El club blaugrana vol continuar tenint control sobre la seva progressió. Malgrat el descens del filial, la direcció esportiva considera que el jove lateral encara pot explotar el seu potencial.

Un talent a la recerca de minuts

El jugador en qüestió va aterrar a Barcelona l'estiu passat procedent d'Àfrica. Es va incorporar al filial culer amb l'esperança de fer-se un lloc, però la seva primera temporada va ser discreta pel que fa a participació: només va disputar deu partits oficials i un més a la Youth League

La direcció esportiva del Girona ha demostrat en els últims anys la seva capacitat per apostar per talent jove, especialment en posicions defensives. El fitxatge de jugadors com Arnau Martínez o Miguel Gutiérrez ha donat excel·lents resultats, i ara podrien repetir la fórmula amb aquest nou objectiu.

Una sortida que no afectarà el Barça Atlètic

La possible marxa del jove lateral no suposaria un problema greu per al filial blaugrana. Després del seu descens a Segona RFEF, l'equip compta amb altres jugadors per ocupar el lateral esquerre, com Jofre Torrents, el juvenil Alexander Walton o el versàtil Edu Sánchez, que ha tornat d'una lesió de llarga durada.

D'aquesta manera, el Barça estaria disposat a deixar sortir el jugador, sempre que la fórmula garanteixi el seu retorn o almenys mantingui els drets sobre el seu futur. A Montilivi, per la seva banda, estan llestos per accelerar les negociacions i tancar la seva incorporació tan aviat com sigui possible.

L'escollit és David Oduro

I així es revela finalment el nom del futbolista que podria canviar d'aires aquest estiu: David Oduro, lateral esquerre de 19 anys del Barça Atlètic. Ghanès de naixement, Oduro és una de les joies ocultes de la pedrera blaugrana i ara podria vestir la samarreta del Girona FC en qualitat de cedit.