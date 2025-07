Confirmat l’interès del Màlaga per una perla de l’Atlètic de Madrid

La direcció esportiva del Málaga CF no vol esperar més. Després d'una temporada marcada per la manca de gol en els moments decisius, el club treballa amb urgència en la incorporació de nous davanters que aportin joventut, projecció i, sobretot, gol.

El perfil és clar: un jugador amb olfacte, amb experiència en competicions exigents i amb capacitat per fer un salt de qualitat en un equip que aspira a tornar com més aviat millor al futbol professional. El davanter en qüestió és un vell conegut a les categories inferiors de la selecció espanyola.

Una operació en marxa amb diverses fórmules possibles

Les opcions sobre la taula són múltiples: una cessió simple, un préstec amb opció de compra, o fins i tot un traspàs amb clàusules de revenda futures. L'interès és real, i tot i que encara no hi ha un acord tancat, tot apunta que el jugador no continuarà a l'Atlético B la pròxima temporada.

Al club malagueny es valora molt positivament el seu perfil: joventut, fam competitiva i una trajectòria que l'avala. I és que, en la darrera temporada, va disputar 32 partits a Primera Federació amb el filial rojiblanc, aconseguint anotar 10 gols. Unes xifres gens menyspreables per a un jugador de només 21 anys.

Un historial que no passa desapercebut

El davanter ha brillat els darrers anys com un dels ariets més efectius de la pedrera atlètica. Acumula 59 gols en les tres últimes temporades, i a més ha deixat empremta en competicions internacionals, situant-se entre els tres màxims golejadors històrics de la Youth League, la Champions dels equips juvenils.

Però el seu currículum no s'acaba aquí. El seu talent i constància li van valer per ser el canterà número 46 a debutar amb el primer equip de l'Atlético de Madrid sota les ordres de Diego Pablo Simeone. Va ser el passat 18 de gener, en un partit de Copa del Rei davant el Leganés (1-0).

Un context ideal per continuar creixent

Per al Málaga, aquest fitxatge encaixaria com anell al dit. El club blanquiblau es troba en ple procés de reconstrucció i necessita joves amb projecció que puguin marcar diferències en una categoria tan competitiva com la Lliga Hypermotion, la segona categoria del futbol espanyol.

A més, el mateix jugador sembla disposat a sortir per buscar minuts i continuar la seva progressió en un club on pugui ser protagonista. El seu entorn veu amb bons ulls l'opció de vestir la samarreta del Málaga, un històric que, malgrat la seva actual situació esportiva, continua sent una plaça atractiva per a joves promeses.

Un nom amb futur: Adrián Niño

I finalment, es revela el nom del davanter que tant interessa al Málaga: Adrián Niño. Natural de Rota (Cadis), Niño s'ha convertit en un dels majors actius de la pedrera de l'Atlético de Madrid. Ara, amb 21 anys, està llest per afrontar un nou repte i continuar creixent en un equip que necessita gols i joventut.