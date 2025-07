Gabi vol fitxar un porter veterà per al Reial Saragossa

per Joan Grimal

Després de mesos d'incertesa, el Real Zaragoza sembla haver trobat el guardià que tant necessita la seva porteria. La retirada de Cristian Álvarez va deixar un buit difícil d'omplir, tant pel seu lideratge com pel seu rendiment sota els pals. Ni Gaetan Poussin ni Joan Femenías van aconseguir consolidar-se com a titulars, i mentre el segon ja ha fet les maletes, el primer apunta a un rol secundari.

El Zaragoza està decidit a reestructurar la seva plantilla per afrontar una temporada clau a LaLiga Hypermotion. La direcció esportiva, liderada per Txema Indias, ha accelerat les negociacions a la recta final de les vacances. Totes les mirades apunten a un nou reforç que arribaria per ocupar la porteria.

Un veterà amb fam de més

Als seus 37 anys, ha demostrat que segueix en plena forma. Aquesta temporada ha estat un dels pilars del CD Mirandés, amb qui va fregar l'ascens a Primera Divisió. La seva experiència, caràcter i regularitat el converteixen en un candidat ideal per liderar la defensa zaragossista en una campanya que promet ser tan exigent com emocionant

| Canva

Però la seva arribada no està assegurada del tot. Malgrat que encara té un any de contracte amb el Mirandés, compta amb una clàusula alliberadora que expira a finals de juliol. El club burgalès, conscient que el porter podria marxar, ja ha fitxat Juan Palomares per cobrir-se les espatlles, un senyal clar que l'operació podria tancar-se aviat

Altres clubs també hi aposten

La notable temporada del porter no ha passat desapercebuda i altres clubs de la categoria han mostrat interès en ell. La pilota, mai millor dit, és al seu terreny. El jugador haurà de valorar el seu futur immediat: si continuar en un Mirandés competitiu o assumir un nou repte amb un dels històrics del futbol espanyol.

| Canva

L'avantatge del Zaragoza podria estar en el projecte esportiu. Amb un pla clar de reconstrucció, un estadi amb història i una afició entregada, el club aragonès ofereix un aparador de primer nivell per a qui vulgui deixar empremta en la seva darrera etapa com a professional

El fitxatge que dona tranquil·litat

En un context on l'estabilitat defensiva és crucial, la incorporació d'un porter experimentat és una necessitat més que una opció. La porteria ha estat un dels punts més febles del Zaragoza des de la marxa de Cristian Álvarez, i recuperar seguretat en aquesta zona serà clau per competir amb garanties.

A falta de confirmació oficial, el perfil encaixa a la perfecció amb el que busca el club: lideratge, experiència, compromís i rendiment immediat. Un futbolista que no necessita adaptació i que pot rendir des del primer minut. Una aposta segura en un mercat on cada decisió compta

L'escollit és Raúl Fernández

L'home és Raúl Fernández, porter basc de 37 anys, actual jugador del Mirandés. La seva veterania, solidesa i recent temporada fregant l'ascens el situen com l'opció ideal per defensar la porteria del Zaragoza. Ara, amb la clàusula de sortida sobre la taula, només queda esperar que ambdues parts facin el pas definitiu.