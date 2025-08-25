Segundo golpe del Villarreal al Girona en pocas horas: Nuevo fichaje

El domingo fue un día para el olvido en Montilivi. El Girona encajó una durísima goleada por 5-0 frente al Villarreal, un marcador que reflejó la diferencia de intensidad y de recursos en ambos equipos. Sin embargo, la herida deportiva no ha sido la única que ha recibido el conjunto de Míchel.

Apenas 24 horas después, se ha confirmado un segundo golpe emocional. Y es que el submarino amarillo está muy cerca de hacerse con los servicios de Artem Dovbyk, el delantero que brilló con la camiseta del Girona hace apenas dos temporadas.

El atacante de Ucrania, actualmente en la AS Roma, está en la recta final de las negociaciones para regresar a España, esta vez vistiendo los colores del Villarreal. Una noticia que no solo supone un refuerzo de lujo para Marcelino, sino también un duro impacto para la afición gerundense. En el Girona habían convertido a Dovbyk en un símbolo durante su etapa en Montilivi.

| AS Roma

Villarreal negocia con la Roma la llegada de Dovbyk

Según ha informado el periodista Sacha Tavolieri, las conversaciones entre Villarreal y Roma están muy avanzadas. El acuerdo contempla una cesión con opción de compra y con el club español asumiendo íntegramente el salario del jugador. La operación depende ahora de que la Roma cierre la llegada de un delantero centro, algo que podría resolverse en los próximos días antes del cierre del mercado.

Dovbyk, de 28 años, no atraviesa un buen momento en Italia. En el último partido de la Serie A apenas disputó 17 minutos, una señal clara de que no entra en los planes inmediatos de Gasperini. Con contrato hasta 2029, el ucraniano busca recuperar protagonismo y LaLiga aparece como el escenario perfecto para relanzar su carrera.

El Villarreal, por su parte, ve en él una pieza clave para reforzar su ataque. La marcha inminente de Etta Eyong ha dejado un hueco importante y el regreso de Dovbyk supondría un salto de calidad inmediato.

Una herida emocional para el Girona

En Girona la noticia se ha recibido como un auténtico varapalo. La goleada en el estadio de La Cerámica el domingo ya había dejado dudas sobre el nivel competitivo del equipo, especialmente en defensa y en la capacidad de generar peligro ofensivo. Ahora, ver cómo uno de sus referentes recientes podría unirse a un rival directo incrementa la sensación de vulnerabilidad.

Dovbyk fue pieza clave en el ascenso del Girona al estrellato europeo en la temporada 2023/24, con 24 goles que lo convirtieron en el sorprendente pichichi de LaLiga. Su salida posterior dejó un vacío que el club todavía no ha podido llenar del todo. El hecho de que pueda volver al campeonato para reforzar a un rival directo en la lucha por plazas europeas supone un golpe psicológico adicional.

El fichaje de Dovbyk, si se confirma, sería la guinda a un mercado veraniego muy potente del Villarreal. A las llegadas de Renato Veiga, Moleiro, Rafa Marín, Thomas Partey y la compra definitiva de Buchanan —autor de un hat-trick ante el Girona— se sumaría ahora Dovbyk..