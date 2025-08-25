S'acaba una dura negociació de 2 mesos: Fitxatge tancat pel Real Valladolid

El Real Valladolid ha posat punt final a un dels culebrots més llargs d'aquest mercat estival. Després de dos mesos de converses i rumors, el club ha tancat la incorporació de Mathis Lachuer, migcampista francès lliure després de finalitzar contracte amb el Mirandés, segons Diario de Valladolid. L'operació no ha estat gens senzilla, però la tenacitat de Víctor Orta i el desig del futbolista de vestir de blanquivioleta han acabat decantant la balança a favor del Pucela.
El fitxatge arriba en un moment clau per als de Guillermo Almada, que han començat la temporada amb solvència i busquen reforçar una medul·lar que necessitava un perfil organitzador amb recorregut. Lachuer es converteix en la cirera d'un projecte que, des del desembarcament de la nova propietat, ha volgut apostar per futbolistes amb fam competitiva.
Dos mesos de negociacions marcats per la incertesa
La història de Lachuer i el Real Valladolid va començar a inicis de juliol, quan el nom del francès va aparèixer entre els objectius prioritaris per al centre del camp. Tanmateix, el jugador i el seu agent van decidir esperar ofertes de Primera Divisió, cosa que va endarrerir qualsevol tipus d'acord amb el conjunt pucel·là. Durant setmanes, l'entorn del migcampista el va oferir a equips d'Espanya i França, sense èxit.
En paral·lel, Málaga i Real Zaragoza es van interessar pels seus serveis, mentre que el Hull City anglès va arribar a presentar una proposta formal. Tanmateix, mai va contemplar abandonar Espanya i sempre va tenir com a primera opció el Real Valladolid en cas de continuar a la Lliga Hypermotion. El moviment definitiu va arribar després de la sortida de Mamadou Sylla, operació que va alliberar massa salarial suficient per afrontar el seu fitxatge.
El paper de Tomeo i l'atractiu del projecte pucel·là
Un dels factors determinants en la decisió de Lachuer ha estat el contacte permanent amb Pablo Tomeo, el seu excompany al CD Mirandés i actual jugador del Valladolid. Les seves recomanacions, sumades a la insistència de la direcció esportiva, van convèncer el migcampista que Zorrilla era el lloc idoni per fer el següent pas en la seva carrera.
Als seus 24 anys, Lachuer acumula dues temporades a Segona, en les quals ha destacat per la seva capacitat per gestionar els temps i oferir solucions en sortida de pilota. També per les seves aportacions en la feina defensiva. El seu perfil de box to box era exactament el que demanava Almada per complementar els actuals efectius.
El futur immediat de Mathis Lachuer a Valladolid
L'acord assolit contempla un contracte per tres temporades. El jugador ja ha mostrat públicament la seva il·lusió per sumar-se a un projecte que aspira a estar en la lluita per les places d'ascens.
L'afició també celebra la incorporació, conscient que es tracta d'un futbolista que ha prioritzat l'estabilitat esportiva per davant d'opcions econòmiques més altes. Lachuer va rebutjar propostes estrangeres i va esperar que el Real Valladolid fes el seu moviment definitiu, cosa que reforça la idea que arriba amb una implicació total