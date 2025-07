Santi Cañizares revoluciona el Reial Madrid: una sola paraula per definir Vinícius

Mentre les flames devoren hectàrees a la serra de Huelva i els serveis d'emergència s'enfronten a una de les setmanes més intenses de l'estiu, un altre incendi —més mediàtic que forestal— s'escampa sense control al si del Real Madrid. A Vinicius Junior, fins fa poc emblema del madridisme, li està arribant el fum del desgast futbolístic i del desgast institucional.

L'exporter Santiago Cañizares, comentarista habitual de ‘El Partidazo de COPE’, ha estat taxatiu: “El del Baló d'Or el va desconnectar. Des de llavors ha baixat el seu rendiment, i això ha fet que sigui ara mateix prescindible per als madridistes”. No és la primera vegada que l'exjugador llença dards encertats, però aquesta vegada l'impacte ha estat brutal. La seva frase ha corregut com la pólvora per les xarxes socials.

La reflexió no és aïllada. Les darreres setmanes, el mateix Xabi Alonso ha endurit el seu discurs entorn de la meritocràcia. “Aquí ningú té el lloc assegurat”, va dir durant la pretemporada. I la veritat és que, als amistosos d'estiu, Vinicius no ha estat protagonista

D'ídol a interrogant

Vinicius va disputar 58 partits la temporada passada, anotant 22 gols i 19 assistències. Un registre acceptable, però insuficient per a qui prometia ser l'hereu natural de Cristiano Ronaldo. Després d'un Mundial de Clubs en què va passar completament desapercebut, van començar els rumors: tensions amb la directiva, pressió per una renovació multimilionària i ofertes temptadores des d'Aràbia Saudita.

El Real Madrid ha viscut dies d'intensa activitat interna. Les negociacions per la continuïtat del brasiler s'han refredat. Florentino Pérez, al corrent del sentir general, ha deixat entreveure que no cedirà als xantatges de l'entorn del jugador. “Cal pensar en el club”, hauria dit al seu cercle més proper, segons filtracions

Enmig de tot, s'ha desfermat una altra tempesta: la revelació d'uns antics tuits d'un executiu del Comitè d'Àrbitres en què deia ser “madridista fins al moll de l'os”. Tot i que des del mateix Comitè han volgut treure importància, l'escàndol amenaça amb tenir conseqüències institucionals. Vinicius, una de les veus més combatives contra els àrbitres en el passat, es manté en silenci

I mentre tot crema…

Vinicius espera. Espera una trucada, un senyal, una decisió. Florentino s'ho pensa. Cañizares ja ho ha dit. I als despatxos del Bernabéu, es pregunten si val la pena continuar apostant per un jugador que, com molts, ha deixat de cremar en el moment més necessari

Perquè de vegades, les flames més perilloses no són als boscos, sinó a l'interior dels vestidors

Santi Cañizares no va parlar només de números; va llegir el gest. Segons "Cañete", el Baló d'Or perdut va canviar el cap de Vinicius: menys fam, més distraccions, i un vestidor ara liderat per Mbappé i Bellingham que ja no espera ningú. D'aquí la seva sentència: “Avui Vinicius és prescindible per al madridisme si no reacciona ja”