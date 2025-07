No van a la gira del Barça: Hansi Flick ho decideix, un d’ells sorprèn

per Iker Silvosa

En els primers dies de pretemporada del FC Barcelona, tot gira entorn d'una pregunta: qui acompanyarà Hansi Flick en la gira per Àsia? Amb 36 jugadors començant els entrenaments i una llista reduïda a 26 per al viatge, era evident que hi hauria algun descart més. Però pocs esperaven que un dels primers noms en quedar-se fora generés tant de rebombori.

El tècnic alemany ha començat a perfilar la plantilla amb decisions fermes. El seu estil és clar: intensitat, ordre i meritocràcia. I en aquesta línia ha arribat el primer tall important, un que no ha passat desapercebut a la Ciutat Esportiva Joan Gamper ni entre l'afició culer.

Els primers descartaments de Flick i el nom que més ha sorprès

Aquest dilluns es va confirmar que Jan Virgili, Landry i Juan Hernández no viatjaran amb el primer equip i es reincorporen al Barça Atlètic. La decisió es va comunicar de manera oficial abans de la jornada de descans dels jugadors, i marca un punt d'inflexió en la preparació de l'equip per a la temporada 2025/2026.

| FCB

Però entre els tres noms, el de Jan Virgili ha causat un impacte especial. Considerat una de les joies emergents de la pedrera, la seva progressió en els últims mesos havia generat un ambient d'entusiasme a l'entorn blaugrana. Fins i tot dins del club es contemplava la seva continuïtat al primer equip com una possibilitat real.

Virgili, mitjapunta esquerrà amb talent creatiu i arribada, havia impressionat durant les fases finals del curs passat. El seu desvergonyiment i lectura del joc el situaven com una alternativa natural als interiors ofensius. Tanmateix, després d'una setmana d'entrenaments, Flick ha optat per donar-li rodatge amb el filial.

La decisió no respon a manca de qualitat, sinó a una estratègia clara. Hansi Flick vol jugadors que puguin competir des d'ara en el context de màxima exigència. Amb l'arribada imminent de Marcus Rashford i l'acumulació de talent en zones ofensives, la competència és ferotge.

A més, el tècnic ha hagut de lidiar amb contratemps. Ibrahim Diarra, un altre jove que va començar la pretemporada amb il·lusió, ha patit una ruptura muscular que el mantindrà fora del grup. Paral·lelament, la situació de Ter Stegen, que encara ha de decidir si s'opera de l'esquena, podria alterar encara més la llista.

Fins ara, Flick ha dirigit 10 entrenaments en només 7 dies, sense gairebé descans per als futbolistes. Aquest dilluns, la plantilla ha gaudit del seu primer dia lliure, però demà es reprendran els treballs amb doble sessió, senyal que els descartaments continuaran ben aviat.

La gira per Àsia marcarà el ritme del nou Barça

El Barça viatjarà a Àsia aquest dijous. A l'avió hi haurà uns 26 futbolistes escollits personalment per Flick, que continua valorant joventut, sí, però també fiabilitat immediata. En aquest context, jugadors com Guillermo, Toni Fernández, Jofre, Pedro Fernández i Roony continuen tenint opcions reals de formar part del grup.

Roony, arribat recentment des del Copenhaguen, és un dels que més està cridant l'atenció en aquests primers dies. Mentrestant, altres joves com Virgili hauran de continuar creixent al filial, esperant una nova oportunitat. La decisió pot semblar dura, però deixa clar un missatge: el nou Barça es construeix des de l'exigència. I per a Flick, els mèrits es guanyen a cada entrenament.