Surten a la llum els tuits d’un executiu del Comitè d’Àrbitres: 'Soc madridista i...'

El recent nomenament de Chema Alonso com a cap d'Innovació Tecnològica i Intel·ligència Artificial del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) de la RFEF ha generat una onada de reaccions. No només pel seu prestigi com a expert en ciberseguretat, sinó també pel seu madridisme declarat, poc habitual en un organisme que ha de mantenir la imparcialitat. Els seus missatges públics reflecteixen un perfil apassionat i sense filtres.

Chema Alonso, nascut a Móstoles fa 50 anys, compta amb un sòlid currículum: enginyer informàtic, doctor en seguretat i antic directiu de Telefónica després de l'adquisició de la seva empresa, ElevenPaths. Reconegut pel seu gorro blau i el seu paper com a “hacker bo”, ha estat Microsoft MVP, ambaixador honorífic universitari i guardonat amb prestigiosos premis en ciberseguretat.

La seva arribada al CTA marca un gir cap a la digitalització, amb sistemes d'anàlisi predictiva i intel·ligència artificial que podrien transformar l'arbitratge a Espanya.

Aquesta innovació aspira a aportar transparència, objectivitat i precisió en les decisions arbitrals. Alonso no tindrà poder directe sobre els nomenaments d'àrbitres o decisions del VAR, però la seva influència en eines tecnològiques promet canviar l'enfocament tradicional i professionalitzar més el sistema arbitral espanyol. Un perfil professional, sens dubte, més que interessant per a l'esdevenir de la competició.

| Canva

Tuits reveladors: madridisme públic sota la lupa

Les xarxes socials d'Alonso mostren missatges que no deixen lloc a dubtes. A Twitter (actualment X) va expressar: “Soc madridista, raulista i ikerista” i va lamentar que l'àrbitre “es va passar tres pobles amb el Madrid”. També va afirmar: “Els jugadors del Real Madrid s'estan deixant l'ànima. Em sento orgullós de ser madridista. Hala Madrid”. Fins i tot va compartir fotos a la sala de trofeus del Bernabéu i a la final de la Champions League de Wembley el 2024. Aquest suport visceral al club blanc aixeca preguntes legítimes sobre la seva idoneïtat per a un càrrec relacionat amb la imparcialitat i l'objectivitat arbitral.

Reaccions de l'entorn barcelonista i dubtes sobre la imparcialitat

Figures vinculades al món del FC Barcelona han estat contundents. Cristobal Soria ha afirmat: “casualment… és madridista!”, insinuant que la seva condició podria comprometre la independència del CTA. Aquestes opinions reflecteixen una creixent recança: com garantirà l'organisme la imparcialitat si un dels seus responsables tecnològics mostra favoritisme tan evident? David Bernabéu ha compartit un escarit però contundent "tot ok".

Innovació davant la tradició arbitral: un canvi cultural

El president del CTA, Fran Soto, ha impulsat aquest nou equip professionalitzat i multidisciplinari. Amb àrees com Relacions Internacionals, liderades per l'exàrbitra internacional Marta Frías; la formació arbitral, coordinada per David Fernández Borbalán; i la integració del VAR, a càrrec d'Eduardo Prieto Iglesias, l'organisme cerca un salt qualitatiu. A més, la incorporació de Yolanda Parga en l'arbitratge femení, i Álvaro Cid Bragado en modalitats adaptades, evidencia una aposta per la diversitat i sofisticació.

Dins d'aquesta estructura, Alonso té el repte d'instaurar una cultura d'objectivitat mitjançant la tecnologia, desapegada de la seva passió personal, i demostrar que el seu rol aportarà beneficis tangibles al sistema arbitral.