Santamaria no és l’únic: El València apreta per un altre migcampista per a Corberán

La pretemporada del Valencia CF està deixant imatges de nerviosisme i de moltes converses als despatxos de Mestalla. Amb un inici d'estiu més mogut del que s'esperava, la direcció esportiva continua responent a les exigències de Carlos Corberán. El tècnic, després dels primers partits sense victòries, ha fet saber que necessita reforços immediats per a un centre del camp que s'ha quedat curt tant en físic com en creativitat. I la resposta del club no s'ha fet esperar.
No és només una qüestió de resultats. La plantilla mostrava símptomes de fatiga en partits on el ritme i la pressió rival obligaven a trobar solucions més enllà dels noms habituals. El Valencia busca no només sumar efectius, sinó fer un salt de qualitat a la sala de màquines per tornar a lluitar per Europa.
El fitxatge de Filip Ugrinic pren força mentre Santamaria ja és a València
Si l'arribada de Baptiste Santamaria ja era a boca de tothom després de tancar-se la seva sortida del Rennes, la notícia que Filip Ugrinic pot ser el següent a aterrar ha disparat la il·lusió a l'afició. L'internacional suís del Young Boys, amb contracte fins al 2026, és molt a prop de signar després de donar el sí a la proposta valencianista, tal com apuntava Cope Valencia. De fet, segons La Grada, fins i tot podria volar a Espanya en les pròximes hores per tancar els últims serrells i passar reconeixement mèdic juntament amb Santamaria.
Ugrinic, de 26 anys, no és un desconegut a Europa. El migcampista ha estat clau en el campió suís i ha disputat 210 partits a la màxima categoria helvètica, sumant 22 gols i sent titular en tots els partits de la fase de grups de la Champions League la temporada passada. El seu perfil ofensiu encaixa a la perfecció amb la idea de Corberán: un futbolista capaç de trencar línies, arribar des de la segona línia i donar variants a una medul·lar que el tècnic considera fonamental per a l'evolució de l'equip.
El Valencia negocia amb el Young Boys una xifra de traspàs que no serà desorbitada, donades les circumstàncies contractuals i la voluntat del jugador. Ugrinic pot actuar com a interior, mitjapunta o fins i tot extrem en situacions d'emergència, cosa que afegeix valor estratègic a la seva incorporació.
La revolució al centre del camp de Mestalla continua en marxa
Amb Santamaria i Ugrinic, el nombre de fitxatges valencianistes en aquest mercat puja a cinc. Als dos migcampistes s'hi sumen les arribades ja confirmades de Julen Agirrezabala (porter cedit per l'Athletic), Dani Raba (extrem lliure després del seu pas pel Leganés) i José Copete (central fitxat del Mallorca). El club, conscient de la necessitat de refrescar la plantilla després d'una temporada d'alts i baixos, prioritza perfils polivalents i d'experiència europea.
Però la feina no acaba aquí. Corberán insisteix que, per fer un salt real, encara falten per arribar un extrem esquerrà i almenys dos davanters. Noms com Iván Azón, Borja Iglesias, Cyle Larin o Umar Sadiq figuren a l'agenda, tot i que el fitxatge prioritari és un nou que competeixi amb Hugo Duro per la titularitat i que aporti gols i personalitat a l'àrea. La política de fitxatges també depèn de les sortides, especialment de jugadors com Hugo Guillamón, Sergi Canós, Cenk o Fran Pérez, que podrien facilitar marge salarial.
En defensa, el club continua rastrejant opcions per al lateral dret, especialment després de la lesió de Thierry Rendall i l'exigència de donar minuts de descans a Foulquier. El mateix Buba Sangaré, de la Roma, continua sent una alternativa, tot i que l'operació és complexa.