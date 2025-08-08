El Cadis busca fer-se fort al darrere: Les 3 opcions que contemplen per a la defensa

L'afició del Cádiz CF torna a mirar amb lupa els moviments als despatxos del Nuevo Mirandilla. Després d'una temporada passada marcada per la irregularitat defensiva, la direcció esportiva treballa perquè la línia de centrals sigui un punt sòlid sobre el qual edificar el nou projecte. Aquest estiu de 2025 està sent especialment agitat a la parcel·la defensiva, amb noms propis, sortides inesperades i un mercat en ebullició que no dona treva.
La preocupació no és nova al sud. Des que s'ha obert la finestra de fitxatges, la pregunta sobre qui acompanyarà Bojan Kovacevic s'ha instal·lat tant als debats de ràdio com a les converses de bar. El club és conscient de la necessitat d'encertar en una posició clau per al futur immediat, en un moment en què la solidesa al darrere serà vital per als plans de Gaizka Garitano.
Una baixa clau obliga el Cádiz CF a reconfigurar la seva defensa
El Cádiz ha vist com es complicaven els seus plans inicials a mesura que avançava l'estiu. La situació de Víctor Chust ha estat el primer gran terratrèmol. La seva imminent sortida a l'Elche, on jugarà cedit a Primera, deixa la plantilla sense un dels centrals que partien com a titulars indiscutibles. La marxa del valencià, a més d'alleujar massa salarial, obliga el club a moure's de seguida al mercat per no quedar curt d'efectius a l'eix de la rereguarda.
Actualment, Gaizka Garitano només compta amb Bojan Kovacevic, Fali i Iker Recio com a centrals del primer equip. A ells s'ha sumat Samu Almagro, jugador del planter que està tenint minuts a la pretemporada, però que encara no es veu com una opció real de pes a LaLiga. L'absència prolongada de Luis Hernández per lesió redueix encara més les alternatives, empenyent el Cádiz a actuar amb rapidesa.
El mercat de centrals per al Cádiz: joventut, experiència i polivalència
Amb la sortida de Chust ja descomptada, la secretaria tècnica maneja tres opcions per reforçar la posició. Cadascuna d'elles respon a perfils molt diferents, tant en edat com en trajectòria i potencial d'adaptació a l'exigent Segona Divisió. Segons les últimes informacions i rumors de fitxatges estiu 2025, els noms sobre la taula són Marcos Olguín, Jorge Moreno i Aridane.
Marcos Olguín representa l'aposta per la joventut i la projecció. Amb 24 anys i després de destacar al Marbella, seria un fitxatge en la línia d'incorporacions recents com la d'Iker Recio, procedent de l'Antequera a l'hivern. Tanmateix, Olguín encara no ha debutat al futbol professional, cosa que planteja incògnites sobre la seva adaptació al ritme i pressió d'una categoria com LaLiga Hypermotion. El seu 1,93 d'alçada aporta físic, però la manca d'experiència pot ser un hàndicap en partits decisius.
En el cas de Jorge Moreno, també de 24 anys i lliure des del passat 30 de juny, l'aposta és diferent. El central madrileny sí sap què és competir a la Segona Divisió, tot i que el seu pas pel Cartagena va estar marcat pels problemes de l'equip i un descens que va deixar empremta. Moreno destaca per la seva polivalència, ja que pot actuar com a central i als dos laterals. El seu perfil encaixaria en una plantilla que busca solucions versàtils, tot i que el seu rendiment recent genera dubtes entre els analistes.
La tercera alternativa té nom propi i passat al Cádiz: Aridane. Amb 36 anys, l'ex del Rayo Vallecano i Osasuna seria un reforç d'experiència contrastada i lideratge al vestidor. La seva anterior etapa de groc va deixar bon record, i la seva veterania podria ser clau per donar consistència a una línia defensiva necessitada de temple en els moments calents. Tanmateix, la incògnita rau en el seu estat físic i ritme competitiu després de quedar lliure aquest estiu.