Novetats a la porteria del Llevant: Podria arribar gratis un vell conegut de LaLiga

El Levante UD afronta un dels estius més agitats dels últims anys en matèria de fitxatges, especialment en una posició tan delicada com la porteria. Amb la pretemporada avançant i el compte enrere per al debut de Lliga en marxa, la direcció esportiva treballa a contrarellotge per tancar el perfil que defensi la porteria d'Orriols en aquest retorn a Primera Divisió. Les incògnites es multipliquen i, enmig d'aquest panorama, torna a sonar amb força el nom d'un porter que ja va deixar empremta en el futbol espanyol.
La sortida d'Andrés Fernández, que ha posat rumb a l'Huesca després de finalitzar el seu contracte, ha deixat vacant el lloc de titular sota pals. El club de Julián Calero busca un porter que aporti experiència, lideratge i garanties, conscient que la seguretat defensiva serà clau en la lluita per la permanència. Les opcions s'han multiplicat en les últimes setmanes, encara que cap operació sembla senzilla en un mercat tan competitiu i marcat per les limitacions econòmiques.
Vaclik, el porter de les grans nits europees, entre els candidats del Levante
En aquest context, el nom de Tomáš Vaclík ha irromput amb força en l'agenda granota, segons ha informat Las Provincias. Als seus 36 anys, l'internacional txec continua sense equip després d'acabar contracte amb el Boavista portuguès, on va disputar una dotzena de partits en l'última campanya. L'experiència de Vaclík a LaLiga és de sobres coneguda pels aficionats espanyols, especialment per la seva etapa al Sevilla FC, on va ser protagonista durant tres temporades.
El seu pas per Nervión es va traduir en una Europa League conquerida, 94 partits jugats, 105 gols encaixats i 34 porteries a zero, dades que encara pesen en la memòria de molts tècnics.
El fet que Vaclík arribi amb la carta de llibertat facilita una possible incorporació immediata i sense desemborsament per traspàs, un aspecte fonamental per a un Levante que busca maximitzar cada euro en la seva tornada a l'elit. A més, el seu bagatge internacional, tant en clubs com amb la selecció txeca, el converteix en una garantia per a partits de màxima exigència. No és la primera vegada que el porter s'ofereix al club valencià: ja l'estiu passat va mantenir converses, encara que va acabar signant uns mesos a l'Albacete abans de marxar a Portugal.
Alternatives al mercat i reptes econòmics per al Levante UD
Tanmateix, el fitxatge de Vaclík no és l'única opció damunt la taula d'Orriols. En les últimes setmanes han sonat altres noms rellevants. Un dels més destacats és Stole Dimitrievski, encara que el seu elevat salari complica qualsevol operació. El club ha sondejat alternatives com Keylor Navas, Vicente Guaita, Dani Cárdenas o Luis Maximiano, tots amb passat a la Lliga espanyola i diferents situacions contractuals.
Malgrat l'interès, el Levante s'enfronta al repte d'ajustar el seu pressupost i trobar un porter que combini experiència, rendiment immediat i adaptació a l'estil de joc de Julián Calero. La direcció esportiva valora especialment la capacitat per liderar des del darrere, ordenar la defensa i assumir responsabilitat en escenaris de màxima pressió, especialment en partits clau contra rivals directes.
L'arribada d'un porter de garanties és prioritària després d'haver incorporat fins a vuit fitxatges en aquest mercat d'estiu. La majoria han estat operacions intel·ligents: cessions com la d'Alan Matturro, Matías Moreno i Goduine Koyalipou, o arribades gratuïtes com Jeremy Tolan i Víctor García. Però el lloc de porter continua esperant un nom propi que il·lusioni l'afició.