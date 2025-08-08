Santamaria no es el único: El Valencia aprieta por otro centrocampista para Corberán

La pretemporada del Valencia CF está dejando imágenes de nerviosismo y de muchas conversaciones en los despachos de Mestalla. Con un inicio veraniego más movido de lo esperado, la dirección deportiva sigue respondiendo a las exigencias de Carlos Corberán. El técnico, tras los primeros partidos sin victorias, ha hecho saber que necesita refuerzos inmediatos para un centro del campo que se le ha quedado corto tanto en físico como en creatividad. Y la respuesta del club no se ha hecho esperar.

No es solo una cuestión de resultados. La plantilla mostraba síntomas de fatiga en partidos donde el ritmo y la presión rival obligaban a encontrar soluciones más allá de los nombres habituales. El Valencia busca no solo sumar efectivos, sino dar un salto de calidad en la sala de máquinas para volver a pelear por Europa.

El fichaje de Filip Ugrinic toma fuerza mientras Santamaria ya está en Valencia

Si la llegada de Baptiste Santamaria ya estaba en boca de todos tras cerrarse su salida del Rennes, la noticia de que Filip Ugrinic puede ser el siguiente en aterrizar ha disparado la ilusión en la afición. El internacional suizo del Young Boys, con contrato hasta 2026, está muy cerca de firmar tras dar el sí a la propuesta valencianista, tal y como apuntaba Cope Valencia. De hecho, según La Grada, incluso podría volar a España en las próximas horas para cerrar los últimos flecos y pasar reconocimiento médico junto a Santamaria.

| Young Boys

Ugrinic, de 26 años, no es un desconocido en Europa. El centrocampista ha sido clave en el campeón suizo y ha disputado 210 partidos en la máxima categoría helvética, sumando 22 goles y siendo titular en todos los partidos de la fase de grupos de la Champions League la pasada campaña. Su perfil ofensivo encaja a la perfección con la idea de Corberán: un futbolista capaz de romper líneas, llegar desde segunda línea y dar variantes a una medular que el técnico considera fundamental para la evolución del equipo.

El Valencia negocia con el Young Boys una cifra de traspaso que no será desorbitada, dadas las circunstancias contractuales y la voluntad del jugador. Ugrinic puede actuar como interior, mediapunta o incluso extremo en situaciones de emergencia, lo que añade valor estratégico a su incorporación.

La revolución en el centro del campo de Mestalla sigue en marcha

Con Santamaria y Ugrinic, el número de fichajes valencianistas en este mercado asciende a cinco. A los dos centrocampistas se suman las llegadas ya confirmadas de Julen Agirrezabala (portero cedido por el Athletic), Dani Raba (extremo libre tras su paso por el Leganés) y José Copete (central firmado del Mallorca). El club, consciente de la necesidad de refrescar la plantilla tras una campaña de altibajos, prioriza perfiles polivalentes y de experiencia europea.

Pero el trabajo no termina aquí. Corberán insiste en que, para dar un salto real, aún faltan por llegar un extremo zurdo y al menos dos delanteros. Nombres como Iván Azón, Borja Iglesias, Cyle Larin o Umar Sadiq figuran en la agenda, aunque el fichaje prioritario es un nueve que compita con Hugo Duro por la titularidad y que aporte goles y personalidad en el área. La política de fichajes también depende de las salidas, especialmente de jugadores como Hugo Guillamón, Sergi Canós, Cenk o Fran Pérez, que podrían facilitar margen salarial.

En defensa, el club sigue rastreando opciones para el lateral derecho, especialmente tras la lesión de Thierry Rendall y la exigencia de dar minutos de descanso a Foulquier. El propio Buba Sangaré, de la Roma, sigue siendo una alternativa, aunque la operación es compleja.