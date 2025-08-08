El València s'interessa per un ex del Llevant per reforçar el lateral: Foulquier tremola

Poques posicions han generat tant debat aquest estiu al Valencia CF com la del lateral dret. La recerca de reforços s'ha convertit en una necessitat estratègica i, mentre la direcció esportiva explora el mercat, l'afició segueix amb atenció cada rumor. L'equip es troba en ple procés de construcció després d'una campanya marcada per alts i baixos i la incertesa que va deixar la lesió de Thierry Correia, encara sense data de retorn segura.
La situació ha obligat els tècnics i el club a obrir noves vies a la recerca de talent que asseguri estabilitat en una banda clau per a l'esquema de Carlos Corberán.
El record de temporades passades i l'exigència de tornar a lluitar per llocs europeus marquen la fulla de ruta del conjunt xe. El cos tècnic no vol deixar res a l'atzar i, després de l'experiència fallida amb Max Aarons, l'exigència d'encertar amb el pròxim lateral és màxima. Foulquier, tot i renovar el seu contracte, no compta amb la plena confiança de l'entorn. El seu rol sembla encaminat a la rotació, mentre a l'horitzó emergeix una alternativa amb passat granota i projecció internacional.
Valencia busca solidesa defensiva i mira al futur amb Buba Sangaré com a candidat
L'operació d'entrada al lateral dret es va paralitzar després que Foulquier renovés, però la planificació no es va aturar. El Valencia necessita assegurar profunditat i qualitat per a una banda que, actualment, només compta amb el franco-guianès com a opció de primer equip. Els dubtes sobre el nivell real de Foulquier per a una temporada llarga i exigent continuen presents entre l'afició i el mateix club.
La direcció esportiva ha posat el seu punt de mira en Buba Sangaré, jove talent nascut a Elx i amb experiència a la pedrera del Levante, segons va avançar Superdeporte. Actualment, pertany a la Roma i competeix a la Primavera, però el seu nom ha aparegut amb força en les últimes hores. Sangaré, internacional en categories inferiors d'Espanya, acaba de fer la majoria d'edat, fet que reforça la idea de futur en una operació que barreja urgència i projecció.
El context del seu fitxatge és particular: el Valencia desitja incorporar el lateral en qualitat de cedit, però la Roma pretén blindar una opció de compra elevada, estratègia habitual del club italià amb els seus joves més prometedors. L'equip xe, per la seva banda, prefereix incloure una opció més realista, considerant el potencial i el desenvolupament futur del jugador. Les negociacions es mantenen obertes i l'encaix podria ser amb fitxa de filial, però amb dinàmica diària de primer equip donada la necessitat immediata en el lloc.
La planificació del Valencia per a la temporada 2025/26 es mou entre la il·lusió pels nous fitxatges i la pressió per encertar en els llocs clau, que encara continuen sent molts. Les arribades de José Copete, central procedent del Mallorca; Julen Agirrezabala, porter de l'Athletic cedit per una xifra propera al milió d'euros; i Dani Raba, extrem dret que aterra lliure després del seu pas pel Leganés, demostren l'intent de rejovenir i equilibrar la plantilla. A ells s'hi sumarà oficialment aviat Santamaria, un reforç esperat per al centre del camp.