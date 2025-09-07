Salten totes les alarmes amb Endrick al Reial Madrid: Roncero en evidència

El mes comença amb decisions incòmodes a Valdebebas i un calendari sense respir. Xabi Alonso ha assumit un projecte que exigeix resultats immediats i una gestió quirúrgica de minuts i rols. En aquest tauler, la situació del jove davanter brasiler s'ha convertit en el tema més delicat de l'inici.
L'staff tècnic “ha descartat pràcticament” Endrick per al Real Sociedad–Real Madrid de dissabte 13 de setembre, amb l'esperança de veure'l abans de l'aturada d'octubre. La previsió arriba després de la seva recaiguda estival del tendó de la corba dreta, lesió originada el 18 de maig a Sevilla. L'última estimació situava el seu retorn entre vuit i deu setmanes, amb l'objectiu de reaparèixer després de l'aturada de seleccions.
Les xifres del 24/25 refreden el ‘hype’: Lliga raquítica, Copa sí
A Lliga, Endrick va signar un gol en 22 aparicions i tot just 350–360 minuts, una incidència molt baixa per a un ‘nou’ d'elit. En totes les competicions va sumar set gols i 847 minuts, amb gran part de la seva producció concentrada a la Copa del Rei.
En aquesta competició, va aconseguir cinc dianes i va ser decisiu a semifinals davant la Real Sociedad. El seu valor de mercat es manté en 35 milions, lluny d'un estatus d'estrella consumada.
Gonzalo García estreny el ‘9’: del Mundial de Clubs al primer equip
Mentre Endrick perd tracció, Gonzalo García ha guanyat jerarquia amb fets. El jugador del planter es va destapar al Mundial de Clubs amb gols i actuacions de maduresa impròpia, fins al punt de consolidar la seva presència a la llista d'atacants d'Alonso. Diversos informes assenyalen que el club ha decidit retenir-lo al primer equip i assignar-li un rol real a la rotació ofensiva.
Roncero, en evidència: del “nou Nazario” al cop de timó amb el planter
Tomás Roncero va agitar l'expectativa amb comparacions que mai van ajudar el jugador. El periodista va arribar a celebrar actuacions del brasiler dient que seria el millor del món, amplificant un llistó tan exagerat com innecessari per a un noi de 19 anys.
Avui, amb Endrick encara a la infermeria i Gonzalo guanyant pes, el mateix Roncero s'ha alineat públicament amb la continuïtat del jugador del planter. El gir retrata un pronòstic fallit i una vara de mesurar capritxosa que va alimentar soroll abans que anàlisi.
El pla de Xabi: pressió alta, jerarquies clares i molta competència a dalt
El Madrid d'Alonso ja competeix amb Mbappé, Vinícius i Rodrygo com a trident dominant, mentre s'aproxima una seqüència de partits que exigeix activar el famós “Pla B” del tècnic. Si Endrick no arriba al Reale Arena, la seva finestra immediata s'estreny, perquè l'equip entrarà en mode carrusel de rotacions.
Per guanyar-se el lloc haurà d'aportar gol immediat, agressivitat sense pilota i lectura en atacs posicionals. Si no ho fa, el camí natural apunta a minuts residuals o a un rol d'impacte molt condicionat pel seu físic.