Joan Laporta i Deco mouen fitxa per a la sortida d’un jugador al gener

Hansi Flick ha iniciat el curs amb decisions fermes i un vestidor competitiu. El club, mentrestant, prepara escenaris per a una finestra d’hivern que pot resultar determinant en l’estructura defensiva del primer equip.
L’àrea esportiva treballa amb diverses hipòtesis a curt termini. La direcció, encapçalada per Joan Laporta i Deco, estudia sortides i arribades amb l’objectiu de sostenir el rendiment i la salut financera.
Urgència després de la sortida d’Iñigo Martínez i el repartiment de minuts
La marxa d’Iñigo Martínez a l’Al Nassr a l’agost va deixar un buit específic en la rotació esquerrana de l’eix. L’operació es va tancar amb rescissió pactada, sense traspàs, i alleujament de massa salarial per al club.
Flick ha provat duos diferents en les dues primeres jornades, amb Cubarsí com a referència creixent i rotacions al voltant. A Llevant, per exemple, Araujo i Cubarsí no van sortir junts d’inici, senyal de competència real al lloc.
El moviment de peces obre un escenari sensible. El club assumeix que el gener exigeix claredat jeràrquica al centre de la defensa per afrontar el tram decisiu del curs.
El nom que condiciona el mercat: situació actual de Ronald Araújo
La possibilitat que més pes té sobre la planificació és la de Ronald Araújo. L’uruguaià va renovar al gener fins al 2031 i manté un valor de mercat estimat en 35 milions, xifres que reforcen la seva condició d’actiu estratègic.
Malgrat el seu estatus, el seu inici de lliga va alternar titularitat i banqueta, quelcom inusual en temporades anteriors. Aquesta variació ha alimentat converses internes sobre l’encaix òptim al costat de Cubarsí i la conveniència d’escoltar ofertes.
A l’estiu ja hi va haver soroll sobre clàusules temporals i propostes des d’Itàlia. Finalment, el club va defensar la seva continuïtat. La situació no és idèntica, però il·lustra per què el gener serà observat amb lupa.
El perfil que busca Deco: objectius a la Premier i la Sèrie A
Deco i el seu equip monitoren centrals d’elit amb sortida neta i peu esquerre o mixt, capaços de sostenir una línia alta. A la Premier, el club ha seguit Murillo i Marc Guéhi, aquest darrer lliure per negociar amb clubs estrangers a partir de l’1 de gener si no renova.
A la Sèrie A, Alessandro Bastoni encaixa pel perfil esquerrà, lectura en camp obert i sortida tensa, tot i que el seu cost seria elevat. Informes recents el situen entre les prioritats si hi hagués un moviment més gran al gener o a l’estiu.
En paral·lel, al Manchester United agrada Lisandro Martínez per agressivitat, conducció i domini del perfil esquerre. El seu nom apareix de manera recurrent als informes, amb el matís del seu historial de lesions recents.
Encaix amb Flick: què necessita el ‘1’ i com condiciona el gener
El model de Flick exigeix un central capaç de defensar 40 metres a l’esquena i corregir a la banda. Aquesta demanda convida a combinar un defensa dominant en duels amb un altre més perfilador en sortida, equilibrant el jove Cubarsí. L’elecció, sigui continuïtat absoluta amb Araújo o un relleu mesurat, ha de sostenir la pressió alta sense sacrificar descans defensiu.
El gener es presenta com una finestra quirúrgica. El Barcelona pot negociar condicions favorables amb jugadors en final de contracte fora d’Anglaterra, mentre decideix si capitalitza una venda. L’objectiu és arribar al tram europeu amb claredat, cames fresques i estructura estable al voltant del porter titular.