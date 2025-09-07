Saltan todas las alarmas con Endrick en el Real Madrid: Roncero en evidencia

El mes arranca con decisiones incómodas en Valdebebas y un calendario sin respiro. Xabi Alonso ha asumido un proyecto que exige resultados inmediatos y una gestión quirúrgica de minutos y roles. En ese tablero, la situación del joven delantero brasileño se ha convertido en el tema más delicado del arranque.

El cuerpo técnico “ha descartado prácticamente” a Endrick para el Real Sociedad–Real Madrid del sábado 13 de septiembre, con la esperanza de verle antes del parón de octubre. La previsión llega tras su recaída estival del tendón de la corva derecha, lesión originada el 18 de mayo en Sevilla. La última estimación situaba su retorno entre ocho y diez semanas, con objetivo de reaparecer tras el parón de selecciones.

Los números del 24/25 enfrían el ‘hype’: Liga raquítica, Copa sí

En LaLiga, Endrick firmó un gol en 22 apariciones y apenas 350–360 minutos, una incidencia muy baja para un ‘nueve’ de élite. En todas las competiciones sumó siete tantos y 847 minutos, con gran parte de su producción concentrada en Copa del Rey.

| @endrick

En esa competición, alcanzó cinco dianas y fue decisivo en semifinales ante la Real Sociedad. Su valor de mercado se mantiene en 35 millones, lejos de un estatus de estrella consumada.

Gonzalo García aprieta el ‘9’: del Mundial de Clubes al primer equipo

Mientras Endrick pierde tracción, Gonzalo García ha ganado jerarquía con hechos. El canterano se destapó en el Mundial de Clubes con goles y actuaciones de madurez impropia, hasta el punto de consolidar su presencia en la lista de atacantes de Alonso. Distintos informes señalan que el club ha decidido retenerle en el primer equipo y asignarle un rol real en la rotación ofensiva.

Roncero, en evidencia: del “nuevo Nazario” al volantazo con la cantera

Tomás Roncero agitó la expectativa con comparaciones que nunca ayudaron al jugador. El periodista llegó a celebrar actuaciones del brasileño diciendo que sería el mejor del mundo, amplificando un listón tan exagerado como innecesario para un chico de 19 años.

| XCatalunya, @X, Canva Creative Studio

Hoy, con Endrick aún en el dique seco y Gonzalo ganando peso, el propio Roncero se ha alineado públicamente con la continuidad del canterano. El giro retrata un pronóstico fallido y una vara de medir caprichosa que alimentó ruido antes que análisis.

El plan de Xabi: presión alta, jerarquías claras y mucha competencia arriba

El Madrid de Alonso ya compite con Mbappé, Vinícius y Rodrygo como tridente dominante, mientras se aproxima una secuencia de partidos que exige activar el famoso “Plan B” del técnico. Si Endrick no llega al Reale Arena, su ventana inmediata se estrecha, porque el equipo entrará en modo carrusel de rotaciones.

Para ganarse el sitio deberá aportar gol inmediato, agresividad sin balón y lectura en ataques posicionales. Si no lo hace, el camino natural apunta a minutos residuales o a un rol de impacto muy condicionado por su físico.