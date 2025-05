Salten totes les alarmes al Barça amb el moviment de Frenkie de Jong

El Barça afronta un estiu decisiu, ple de reptes i expectatives, en què la gestió de la plantilla serà tan important com qualsevol fitxatge de renom. L'actual campanya ha demostrat que el Barça ja torna a poder presumir de ser un dels més grans del Vell Continent, però també ha posat sobre la taula decisions complexes que afecten directament el projecte esportiu i econòmic del club.

Amb l'ombra del ‘fair play’ financer sobrevolant el Camp Nou, cada moviment compta i la directiva és conscient que no hi ha marge per a errors. Entre renovacions urgents, sortides inevitables i l'arribada de nous noms, una figura destaca per damunt de la resta: un futbolista fonamental en l'esquema culer la continuïtat del qual sembla trontollar just en el moment clau del nou projecte.

La situació de Frenkie de Jong: negociacions sota pressió

Un dels noms que més preocupen a la direcció esportiva és el de Frenkie de Jong. El migcampista neerlandès, convertit en un autèntic pilar tant dins com fora del camp, es troba a l'epicentre de les negociacions més delicades del Barça dels darrers anys. El seu contracte, un dels més elevats de la plantilla, suposa un repte tant per a les arques del club com per a la planificació esportiva de Flick.

| FCB

Segons han apuntat des del Sport, la directiva i Deco estan treballant a contrarellotge per buscar una fórmula que garanteixi la continuïtat de l'holandès, però adaptant el seu salari a la realitat actual del club. S'han plantejat diferents escenaris, des de la renovació a la baixa fins al possible ajornament de quantitats, amb l'objectiu d'alleujar la pressió sobre la massa salarial i poder inscriure els reforços que Flick considera prioritaris per al seu nou esquema.

Les converses han agafat encara més importància davant l'exigència de complir amb els terminis marcats per LaLiga, especialment de cara al tancament de l'exercici econòmic el 30 de juny. Una data que podria marcar el futur immediat no només de De Jong, sinó de tota la planificació esportiva del Barça per a la pròxima temporada.

Recordem que l'ex de l'Ajax té contracte amb l'entitat catalana fins al juny del 2026. És per això que hi ha una certa pressa a l'equip de Deco per tancar com més aviat millor aquestes negociacions, ja que, en cas de no arribar a bon port, se li buscaria nou equip. De fet, aquesta mateixa font garanteix que el termini màxim que s'han fixat des del Barça és el 30 de juny.

| FCB

Per què és clau Frenkie de Jong per al Barça de Flick?

El valor de De Jong va molt més enllà de les seves estadístiques, tot i que aquestes ja el situen entre els millors migcampistes d'Europa. La seva capacitat per oferir sortida de pilota, trencar línies amb conduccions i aportar equilibri defensiu l'han convertit en imprescindible per a qualsevol tècnic que hagi passat pel club, i Hansi Flick no n'és l'excepció.

El nou entrenador blaugrana ha insistit, des de la seva arribada, en la necessitat de construir el centre del camp a partir de les virtuts del neerlandès. De Jong aporta dinamisme, intel·ligència tàctica i un lideratge silenciós que s'ha fet notar en els moments de màxima exigència. Amb ell sobre la gespa, el Barça ha guanyat en solidesa i creativitat, quelcom que Flick valora especialment per implementar el seu model ofensiu i de pressió alta.