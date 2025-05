Discurs de Josep Pedrerol, se li girarà en contra si Lamine Yamal guanya la Pilota d'Or

L'entrega de la Pilota d'Or mai està exempta de controvèrsia i, aquesta temporada, l'expectació ha arribat a un nou nivell. El debat sobre qui mereix realment el màxim reconeixement individual en el món del futbol s'ha intensificat, especialment després de les últimes declaracions del presentador Josep Pedrerol a ‘El Chiringuito de Jugones’. El futbol europeu viu un dels seus moments més apassionants amb figures joves i consagrades que lluiten per deixar la seva empremta en la història recent de l'esport rei.

Mentre els grans clubs com el Reial Madrid i el FC Barcelona continuen sent protagonistes tant al terreny de joc com als mitjans, els mèrits individuals dels seus futbolistes estan sota l'escrutini d'experts, periodistes i aficionats. El desenllaç de la temporada, així com els tornejos internacionals que encara queden per disputar, podrien definir el nom que gravarà el seu nom en or.

Pedrerol i la seva defensa aferrissada de Mbappé: prou per a la Pilota d'Or?

L'aparició de Josep Pedrerol aquest diumenge al seu programa no ha passat desapercebuda. El periodista, conegut per les seves postures fermes i la seva capacitat per polaritzar opinions, es va pronunciar amb claredat. "Mbappé, Bota d'Or en una mala temporada del Reial Madrid. Us dic una cosa: si el Madrid guanya el Mundial de Clubs, Mbappé Pilota d'Or". Una afirmació que deixa clar que, segons la seva opinió, el títol internacional podria ser el factor determinant per inclinar la balança cap al davanter francès.

I és que Kylian Mbappé ha acabat la temporada com a màxim golejador d'Europa, superant noms de la talla de Lewandowski, Salah i Viktor Gyökeres, de l'Sporting de Lisboa. La seva Bota d'Or se suma a un palmarès que continua creixent, tot i que la campanya blanca, en termes col·lectius, ha deixat més dubtes que certeses. El Reial Madrid no ha assolit els seus objectius a les competicions més exigents, i això ha estat motiu de crítiques tant internes com externes.

El pols amb Lamine Yamal, Raphinha, Salah i Pedri

La realitat és que, malgrat la gesta individual de Mbappé, altres noms han brillat de manera espectacular aquesta campanya. Entre ells destaca Lamine Yamal, el rendiment del qual amb el FC Barcelona ha estat una autèntica alenada d'aire fresc per al club culer. Les seves estadístiques l'avalen: 55 partits, 18 gols i 25 assistències en el seu primer any com a titular indiscutible. El jove extrem no només ha meravellat l'afició blaugrana, sinó que s'ha guanyat el reconeixement d'experts i llegendes del futbol internacional.

Al seu costat, jugadors com Raphinha, Salah i fins i tot Pedri han completat campanyes excel·lents. Salah ha estat determinant en els èxits del Liverpool, mentre que Pedri, sempre decisiu al mig del camp, ha fet un salt de qualitat pel que fa a lideratge i regularitat.

A les xarxes socials, el sentir general és clar: molts aficionats consideren que la Pilota d'Or hauria de recaure en algun d'aquests futbolistes, que han liderat projectes guanyadors i deixat empremta amb actuacions memorables. Les opinions davant el discurs de Pedrerol no s'han fet esperar: "Una altra pilota de platja", "ni ell mateix s'ho creu", o "ja es pot cobrar bé per dir això", són només algunes de les respostes virals a TikTok i Twitter.

El Mundial de Clubs i la Nations League, l'últim as a la màniga

A falta de les últimes grans cites internacionals, el desenllaç encara no està escrit. El Reial Madrid afronta el Mundial de Clubs amb l'esperança de canviar la narrativa de la seva temporada, sabent que un títol internacional podria revalorar l'any de Mbappé i reforçar els arguments de Pedrerol.

Tanmateix, el calendari ofereix un altre moment clau: les semifinals de la Nations League, on Espanya i França es veuran les cares en un duel que promet futbol d'alt voltatge i, sobretot, un nou pols entre Mbappé i Lamine Yamal. Un xoc generacional que podria decantar la balança de la Pilota d'Or en funció de l'actuació d'ambdós.