Adrián Sánchez filtra una reacció surrealista de l'entorn de Nico Williams amb el Barça

per Iker Silvosa

El mercat de fitxatges sempre deixa històries d’expectatives i desencontres. En els últims anys, no han estat pocs els jugadors que han estat a l’òrbita del FC Barcelona i el fitxatge dels quals semblava imminent, només per acabar diluint-se entre filtracions, canvis d’estratègia i, sobretot, decisions inesperades tant del club com dels futbolistes i els seus entorns. El cas més recent torna a posar en el focus un dels talents joves més cotitzats de LaLiga.

Nico Williams ha viscut una campanya de creixement a l’Athletic Club, consolidant-se com un dels extrems més desequilibrants del campionat espanyol. Amb 22 anys, ha estat peça fonamental en el sistema d’Ernesto Valverde, ajudant l’equip bilbaí a entrar a la Champions League. Si bé és cert que ha reduït les seves prestacions sobre la gespa respecte al curs passat, havent de lidiar amb algunes lesions, tot i així, ha demostrat continuar sent un gran extrem.

L’estiu passat, el Barça va arribar a mantenir converses directes tant amb l’entorn del jugador com amb el seu club d’origen, però finalment l’operació no es va concretar. Nico va decidir quedar-se a Bilbao, apostant pel seu desenvolupament a l’Athletic i deixant en pausa qualsevol opció de canvi d’aires, en un gest que va ser ben rebut per l’afició rojiblanca i pels responsables esportius del club.

| @nicolas_williams9

Filtracions, fredor i malestar: el que es cou a l’entorn de Nico Williams

En les últimes hores, una informació compartida per Adrián Sánchez a Twitter ha agitat l’entorn blaugrana i rojiblanc. Segons el periodista, a l’entorn de Nico Williams ha sorprès l’allunyament i la fredor del FC Barcelona en les últimes setmanes. El que semblava una operació amb recorregut ha passat a ser una relació gairebé inexistent, amb el club català retirant el seu interès i sense mantenir els contactes que sí que van existir l’estiu passat.

La reacció en el cercle més proper del futbolista ha estat, segons la mateixa font, de certa estranyesa i fins i tot de decepció, en no comprendre la postura de la direcció esportiva blaugrana. Aquesta absència de comunicació ha alimentat, a més, rumors sobre el suposat interès del Real Madrid, amb filtracions que, segons alguns periodistes, tindrien el seu origen precisament a l’entorn de Nico, buscant mantenir viu l’interès dels grans en un mercat cada cop més volàtil.

Les xifres de Nico Williams aquesta temporada expliquen l’interès que ha generat en els grans clubs europeus. Ha disputat més de 40 partits oficials, anotant 11 gols i repartint 7 assistències, xifres que el situen entre els millors extrems de la lliga pel que fa a generació d’ocasions i capacitat de desbordament. La seva velocitat, regat i polivalència (pot actuar per ambdues bandes) han fet que tant analistes com entrenadors el considerin un dels jugadors amb més projecció del futbol espanyol.

L’Athletic Club, conscient del seu valor, va blindar el seu contracte a finals de 2023, però una hipotètica sortida sempre va estar sobre la taula, sobretot si arribava una oferta d’un gran. Tanmateix, en aquest mercat, el Barça ha prioritzat altres posicions i altres perfils, i això ha suposat un canvi radical en l’escenari per al futbolista.