Salta la sorpresa amb Iago Aspas al Celta

El Celta de Vigo travessa una temporada peculiar, marcada per decisions tècniques que han sorprès els seus aficionats i l'entorn futbolístic en general. Moltes d'elles, això sí, han servit perquè el Celta doni una bona imatge a LaLiga i s'hagi allunyat de l'amenaça del descens. Un dels noms propis que protagonitza aquesta situació és el veterà davanter gallec Iago Aspas, el rol del qual en l'equip dirigit per Claudio Giráldez ha canviat radicalment en les últimes setmanes.

La situació actual del jugador gallec és, si més no, desconcertant. Iago Aspas, considerat històricament com una peça fonamental en l'atac del Celta, amb prou feines està comptant amb minuts aquesta temporada. L'arribada de reforços com Iker Losada, cedit pel Betis al gener, i l'ascens de jugadors com Williot Swedberg han deixat en segon pla a Aspas, limitant les seves aparicions a escassos minuts residuals.

| @rccelta

Precisament, en l'últim partit disputat davant el Girona, Aspas va ingressar al camp al minut 84, jugant amb prou feines sis minuts en l'empat (2-2). Encara que la seva participació va ser mínima, va aconseguir convertir-se oficialment en el jugador del Celta amb més partits disputats en la història del club, assolint un rècord històric que ressalta encara més l'estranyesa de veure'l relegat a la banqueta.

Una decisió tècnica inexplicable

Claudio Giráldez ha mantingut absolut hermetisme sobre aquesta situació. L'entrenador celeste evita donar explicacions concretes sobre el motiu darrere de la suplència recurrent d'Aspas, generant més dubtes i especulacions al voltant del futbolista. El passat diumenge davant el Girona (2-2), Aspas va ingressar al minut 84, jugant amb prou feines sis minuts i sense marge per canviar el curs del partit.

El més cridaner és que Aspas, qui històricament ha estat una peça fonamental per a l'equip, ara sembla no ser ni tan sols una de les principals opcions de l'entrenador gallec per revitalitzar els partits. Davant el Girona, va ser l'últim canvi de Giráldez, mostrant clarament la pèrdua de confiança cap a un futbolista que durant anys ha estat sinònim de gol i lideratge.

Estadístiques que preocupen a Balaídos

Les dades recents són aclaridores i preocupants. Des de desembre fins a febrer, Aspas va patir una ruptura fibril·lar que el va apartar diverses setmanes del camp, perdent-se cinc partits consecutius. Després de recuperar-se, ha participat únicament en alguns minuts finals de partits clau, com els 25 minuts davant Atlètic de Madrid o els 28 minuts davant Osasuna, partits en els quals va aconseguir veure porta.

En total, des de finals de desembre, Aspas ha disputat menys d'una hora de joc efectiu, cosa que es considera insuficient per a algú acostumat a liderar ofensivament el Celta.

La lesió de Swedberg, una porta que s'obre

La recent lesió de Williot Swedberg, confirmada aquesta setmana, obre una nova finestra d'oportunitat per a Aspas. El suec, qui s'havia guanyat la confiança del tècnic com un dels seus principals davanters, estarà diverses setmanes fora a causa d'una ruptura fibril·lar. Aquesta absència suposa una ocasió immillorable perquè Aspas torni a reivindicar-se en l'equip titular.

A Vigo, l'expectativa creix sobre el que podria passar en les pròximes setmanes, especialment si Giráldez decideix tornar-li a Aspas el protagonisme perdut. El davanter, conscient que té contracte fins al 2026 i amb ofertes atractives des de lligues emergents com la Saudi Pro League, afronta ara una disjuntiva decisiva: lluitar per minuts en l'equip de la seva vida o explorar altres opcions on pugui sentir-se valorat i protagonista.