Oficial: Tots els detalls de la lesió de Swedberg al Celta de Vigo

L'empat entre el Girona i el Celta de Vigo (2-2), disputat ahir en Montilivi, va deixar un sabor agredolç per a l'equip dirigit per Claudio Giráldez. Encara que els celestes van aconseguir puntuar en un camp difícil i mantenir-se ferms en el seu objectiu europeu, també van sofrir una baixa que podria afectar seriosament els seus plans esportius en les pròximes setmanes. Williot Swedberg, jove migcampista suec, es va retirar lesionat en els primers minuts de la trobada, generant gran preocupació tant en el cos tècnic com en l'afició.

Corria el minut 17 del duel quan Swedberg, que s'havia convertit a titular habitual en els últims partits, va protagonitzar una carrera per a aconseguir una pilota en profunditat a l'esquena del lateral del Girona, Arnau Martínez. Va ser en aquest instant quan va sentir una punxada en la part posterior de la cuixa dreta. Les imatges no deixaven lloc a dubtes: el futbolista es va portar immediatament la mà a la zona afectada i va demanar el canvi, evidenciant des del primer moment la gravetat de la lesió.

| Moi Celeste

Alfon González va ser qui va reemplaçar a Swedberg, entrant al camp molt abans de l'esperat. Aquest canvi va obligar a Claudio Giráldez a modificar la seva planificació de la trobada, perdent així una important peça d'atac que inicialment estava destinada a jugar en el tram final del partit com a revulsiu.

Primer diagnòstic i conseqüències per a l'equip

Hores després del partit, el Celta va emetre un comunicat oficial informant sobre l'estat físic de Swedberg. Segons el comunicat mèdic publicat pel club gallec, el jugador sofreix un probable trencament fibril·lar del bíceps femoral dret, una lesió muscular que sol requerir diverses setmanes de recuperació. No obstant això, serà necessari realitzar proves mèdiques addicionals en els pròxims dies per a determinar exactament l'abast i confirmar els terminis definitius de recuperació.

La lesió de Swedberg suposa un seriós contratemps per a Claudio Giráldez, qui comptava regularment amb ell en les últimes setmanes. De fet, el futbolista sub-21 suec havia aconseguit assentar-se en l'onze titular del conjunt vigués, acumulant tres partits consecutius sortint d'inici i aportant qualitat tècnica, velocitat i presència ofensiva a l'esquema de l'entrenador.

La pitjor lesió des que va arribar al Celta

Aquesta lesió arriba en un moment especialment delicat per a Swedberg. Des de la seva arribada al Celta de Vigo, el suec havia sofert algunes molèsties físiques menors, perdent-se només algunes trobades aïllades. L'episodi més greu fins a la data va ser una lesió al peu que el va deixar fora dels terrenys de joc durant 50 dies entre febrer i abril de l'any passat. Aquesta vegada, tot apunta al fet que podria enfrontar-se a la seva lesió més important des que vesteix la samarreta celeste.

En aquesta temporada, a més, havia estat absent únicament en tres trobades, dues per sobrecàrregues musculars i un per malaltia, demostrant que fins ara havia tingut continuïtat i regularitat en la plantilla dirigida per Giráldez.

En roda de premsa posterior a la trobada, Giráldez no va ocultar la seva decepció per perdre a un futbolista que considerava clau en la seva estratègia: "En posar a Alfon tan aviat vam perdre aquest factor sorpresa que buscàvem per a la segona meitat. Ho tirem molt de menys amb el marcador 1-2, perquè necessitàvem jugadors per a estirar-nos en l'espai", va admetre amb sinceritat.