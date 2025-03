Amb Hansi Flick no jugarà més i ara el vol García Pimienta al Sevilla

La temporada del FC Barcelona ha estat plena d'alts i baixos, especialment a la porteria, on l'estabilitat habitual ha brillat per la seva absència. Una lesió clau va obrir la porta a grans expectatives per a un jove talent que ara sembla estar més a prop de sortir del club que de consolidar-se com a alternativa real al porter titular. El tècnic culer, Hansi Flick, ha deixat clara la seva preferència per un altre perfil, i el futur d'un dels porters de l'equip sembla cada dia més lluny del Camp Nou.

La situació actual del Barça a la porteria ha fet un gir inesperat en els últims mesos. La lesió prolongada de Marc-André ter Stegen suposava una oportunitat única per a Iñaki Peña, porter de la pedrera format a La Masia, qui havia esperat pacientment a l'ombra de l'alemany. No obstant això, l'arribada sorpresa del veterà Wojciech Szczęsny i la gran confiança que en ell ha dipositat Hansi Flick han agafat totalment desprevingut el porter alacantí.

Amb contracte vigent fins al juny de 2026, Peña esperava aquesta temporada convertir-se en un futbolista rellevant en els plans de Flick, però la realitat ha estat molt diferent. Szczęsny, que va ser repescat de la retirada per solucionar la crisi momentània, ha impressionat el tècnic alemany amb grans actuacions, relegant així Peña a un rol testimonial.

I, de sobte, a l'ostracisme

Les xifres d'aquesta temporada revelen un panorama molt complicat per a Peña. En total, només ha disputat 22 partits, acumulant 1876 minuts repartits en quatre competicions diferents (LaLiga, Champions League, Copa del Rei i Supercopa d'Espanya).

El seu rendiment més constant ha estat a LaLiga, on ha participat en 15 partits, encaixant 18 gols i deixant la porteria a zero en 4 ocasions. Encara que aquests números no són negatius per a un porter jove,el cos tècnic del Barça no va quedar del tot convençut. A la Champions League va sumar altres cinc partits amb cinc gols encaixats, mantenint la seva porteria intacta en dos partits.

García Pimienta i l'interès del Sevilla

Segons ha informat El Nacional, García Pimienta, conscient d'aquesta realitat, ha entrat en escena. L'actual entrenador del Sevilla FC coneix perfectament a Iñaki Peña des del seu pas pel Barça B, on el porter va destacar pel seu joc de peus i seguretat sota pals. El tècnic català busca un porter titular fiable per a la pròxima temporada, davant els dubtes generats pel rendiment del noruec Ørjan Nyland.

Peña encaixa a la perfecció en l'estil que Pimienta vol implantar al club sevillà. La seva capacitat per iniciar el joc des del darrere i la seva familiaritat amb un futbol basat en la possessió el converteixen en un candidat ideal per reforçar l'equip andalús.

Per a Iñaki Peña, acceptar una oferta del Sevilla representaria una possibilitat real de tenir continuïtat i minuts assegurats en un club important, amb aspiracions de classificar-se a competicions europees. A més, als seus 24 anys, necessita jugar regularment per seguir desenvolupant-se i acostar-se al seu màxim potencial, cosa improbable si continua a l'ombra de Szczęsny o Ter Stegen. De fet, ja comencen a sorgir alguns rumors que el polonès podria seguir vinculat al Barça una temporada més.

La direcció esportiva del Sevilla ja ha manifestat informalment el seu interès en el futbolista alacantí, i s'espera que pròximament presentin una proposta concreta al Barça. Tot indica que la voluntat del jugador serà decisiva per concretar aquesta operació.