Problema per a Simeone: Vol un jugador del València però altres equips hi aposten

La temporada 2024-2025 està sent especialment dura per al València CF, ubicat actualment en la posició número 18 de la classificació a La Lliga. L'equip valencianista suma només 24 punts en 26 partits, una situació alarmant per a un club històric acostumat a competir per llocs europeus. A més, la crisi esportiva ve acompanyada d'una forta crisi econòmica, la qual cosa obliga el club a considerar seriosament la venda dels seus actius més preuats.

En aquest context apareix el nom del jove central Mosquera, qui s'ha convertit en un dels jugadors amb més projecció dins del conjunt valencianista. La directiva veu en ell una oportunitat clara d'ingressar diners necessaris per alleujar la situació econòmica de l'entitat.

Un fix en l'11 de Carlos Corberán

Mosquera ha disputat aquesta temporada un total de 29 encontres amb el València, dividits entre La Lliga (25 partits) i la Copa del Rei (4 partits). En total, ha acumulat 2.535 minuts sobre la gespa, aconseguint marcar un gol en el campionat de lliga. Malgrat els mals resultats de l'equip, Mosquera ha estat una figura constant i fiable en la defensa valencianista, la qual cosa li ha valgut per captar l'atenció d'altres clubs europeus importants.

| Atlético de Madrid, XCatalunya

Simeone interessat

L'Atlètic de Madrid, dirigit per Diego Simeone, ja pensa en el nou mercat de fitxatges. Entre els objectius destacats hi ha el defensa central del València, Mosquera, la situació actual del qual a Mestalla el converteix en una opció atractiva per a diversos grans clubs europeus.

L'Atlètic de Madrid, actualment segon a La Lliga, només darrere del FC Barcelona, necessita urgentment reforçar la seva línia defensiva per mantenir-se competitiu en els pròxims anys. L'arribada de Mosquera representaria no només un reforç immediat, sinó també una inversió de futur per al quadre de Simeone.

Com encaixaria Mosquera en l'esquema de Simeone

Diego Simeone sol apostar per un sistema sòlid en defensa, generalment emprant una línia de tres centrals o un clàssic 4-4-2 en partits de màxima exigència. Mosquera encaixaria perfectament en ambdós esquemes gràcies a la seva capacitat per anticipar jugades, el seu físic poderós i la seva sortida neta des del darrere. El seu estil agressiu i compromès el converteix en un central ideal per a la filosofia del tècnic argentí, que valora especialment l'ordre tàctic i la intensitat defensiva.

A més, el jove central aportaria frescor i joventut a una defensa matalassera que necessita renovació davant l'avançada edat d'alguns dels seus pilars, com José María Giménez.

| Canva

La dura competència pel fitxatge

Encara que l'Atlètic de Madrid va ser el primer equip a mostrar interès concret en el defensor, l'operació s'ha complicat considerablement a causa de l'interès creixent de grans clubs europeus. Equips com la Juventus de Torí i l'AC Milan, segons diverses fonts del mercat, han començat a moure fitxa per fer-se amb el central valencianista. A aquests s'hi sumen a més dos equips importants de la Premier League, la qual cosa eleva el valor de Mosquera i fa preveure una dura batalla en el pròxim mercat d'estiu.

La situació beneficia clarament el València, que ara podrà negociar a l'alça el preu del futbolista i obtenir així els ingressos necessaris per afrontar la crisi econòmica que travessa. Aquesta possible venda també facilitaria l'arribada de nous fitxatges per recompondre una plantilla que lluita per mantenir la categoria.

La venda del central sembla inevitable. Mosquera veu amb bons ulls la possibilitat de fer un salt qualitatiu en la seva carrera, especialment a un equip amb aspiracions europees com és l'Atlètic de Madrid. No obstant això, el desenllaç dependrà de la capacitat negociadora del València i de la fermesa dels equips interessats a superar l'oferta de l'equip madrileny.

Amb diversos mesos encara per davant perquè s'obri el mercat de fitxatges, Diego Simeone haurà de ser hàbil i ràpid si vol finalment comptar amb el prometedor Mosquera a les seves files. De moment, el futur del jugador continua sent una incògnita que afegeix emoció al tram final de la temporada.