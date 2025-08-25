Se termina una ardua negociación de 2 meses: Fichaje cerrado por el Real Valladolid

El Real Valladolid ha puesto punto final a uno de los culebrones más largos de este mercado estival. Tras casi dos meses de conversaciones y rumores, el club blanquivioleta ha cerrado la incorporación de Mathis Lachuer, centrocampista francés libre tras finalizar contrato con el Mirandés, según Diario de Valladolid. La operación no ha sido sencilla, pero el empeño de Víctor Orta y el deseo del futbolista de vestir de blanquivioleta han terminado por decantar la balanza a favor del Pucela.

El fichaje llega en un momento clave para los de Almada, que han arrancado la temporada con solvencia y buscan reforzar una medular que necesitaba un perfil organizador con recorrido. Lachuer se convierte así en la guinda de un proyecto que, desde el desembarco de la nueva propiedad, ha querido apostar por futbolistas con proyección y hambre competitiva.

Dos meses de negociaciones marcados por la incertidumbre

La historia de Lachuer y el Real Valladolid comenzó a inicios de julio, cuando el nombre del francés apareció entre los objetivos prioritarios para el centro del campo. Sin embargo, el jugador y su agente decidieron esperar ofertas de Primera División, lo que retrasó cualquier tipo de acuerdo con el conjunto pucelano. Durante semanas, el entorno del mediocentro lo ofreció a equipos de España y Francia, sin éxito.

En paralelo, Málaga y Real Zaragoza se interesaron seriamente en sus servicios, mientras que el Hull City inglés llegó a presentar una propuesta formal. Sin embargo, el jugador nunca contempló abandonar España y siempre tuvo como primera opción al Real Valladolid en caso de continuar en la Liga Hypermotion. El movimiento definitivo llegó tras la salida de Mamadou Sylla, operación que liberó masa salarial suficiente para afrontar su fichaje.

El papel de Tomeo y el atractivo del proyecto pucelano

Uno de los factores determinantes en la decisión de Lachuer ha sido el contacto permanente con Pablo Tomeo, su excompañero en el Mirandés y actual jugador del Valladolid. Sus recomendaciones, sumadas a la insistencia de la dirección deportiva, convencieron al centrocampista de que Zorrilla era el lugar idóneo para dar el siguiente paso en su carrera.

A sus 24 años, Lachuer acumula dos temporadas en Segunda, en las que ha destacado por su capacidad para manejar los tiempos, ofrecer soluciones en salida de balón. Y también por sus aportaciones en el trabajo defensivo. Su perfil de box to box era exactamente lo que demandaba Almada para complementar a los actuales efectivos.

El futuro inmediato de Mathis Lachuer en Valladolid

El acuerdo alcanzado contempla un contrato por tres temporadas. El jugador ya ha mostrado públicamente su ilusión por sumarse a un proyecto que aspira a estar en la pelea por los puestos de ascenso.

La afición también celebra la incorporación, consciente de que se trata de un futbolista que ha priorizado la estabilidad deportiva sobre opciones económicas más altas. Lachuer rechazó otras propuestas extranjeras y esperó a que el Real Valladolid hiciera su movimiento definitivo, lo que refuerza la idea de que llega con una implicación total.