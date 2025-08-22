Saragossa, Màlaga i Valladolid volen un ex del Mirandés

El mercat de fitxatges a LaLiga Hypermotion entra en la seva recta decisiva i diversos equips busquen donar el cop final per reforçar-se. El Real Zaragoza, el Màlaga i el Real Valladolid han posat els ulls en el mateix futbolista, segons Ángel García. Es tracta de Mathis Lachuer, migcampista francès de 24 anys que va brillar al Mirandés i que continua sense equip després de finalitzar contracte.
Lachuer va arribar al Mirandés el 2023 procedent de l'Amiens i, sota les ordres d'Alessio Lisci, va ser una peça fonamental al centre del camp. La temporada passada va disputar 43 partits oficials entre lliga i play-off, sent titular en 37 d'ells i aportant dos gols i dues assistències. La seva capacitat per organitzar el joc, unida a la seva envergadura d'1,85, el van convertir en un futbolista molt valorat a Segona Divisió.
El jugador, que fins i tot va arribar a disputar la final del play-off d'ascens davant el Real Oviedo, va preferir esperar aquest estiu la trucada d'un club de Primera. Tanmateix, amb el mercat a punt de tancar-se, encara no ha rebut la proposta que desitjava i ha decidit obrir-se a les opcions de la categoria de plata.
Zaragoza, Màlaga i Valladolid, rere els seus passos
El periodista Ángel García de Cazurreando va avançar que Zaragoza, Màlaga i Valladolid estan competint per Mathis Lachuer. En els tres casos, l'interès ve de setmanes enrere, però s'ha intensificat en aquests dies de mercat. Els aragonesos ja van intentar acostar-se a ell a començaments de l'estiu, però la resposta va ser negativa pel desig del jugador d'esperar a Primera. Ara, Txema Indias ha reactivat la via i considera que el seu perfil encaixaria com a complement als homes de Gabi Fernández.
El Màlaga també busca un migcampista i valora seriosament la seva arribada, tot i que la prioritat de l'entitat boquerona és tancar com més aviat millor la cessió d'Unai Vencedor. En paral·lel, el Real Valladolid juga la carta de l'amistat de Lachuer amb Pablo Tomeo, excompany a Anduva, per convèncer-lo de vestir de blanc-i-violeta.
Competència des de França i un futur per decidir
Mentre treballa amb un preparador físic a Amiens, la seva localitat natal, Lachuer espera el desenllaç. A França també hi ha clubs interessats en la seva contractació, cosa que complica encara més les opcions dels equips espanyols. Segons el diari Sport, diversos conjunts gals han sondejat el seu fitxatge, aprofitant que està lliure i pot signar fins i tot després del tancament oficial del mercat.
Malgrat aquesta competència, el seu entorn transmet que la prioritat continua sent Espanya, on ha mostrat un gran rendiment en els dos últims anys. El jugador confia que el seu futur es resolgui abans de l'1 de setembre, tot i que en estar lliure no tindria límit de temps per signar per qualsevol equip.
Un perfil de qualitat per a LaLiga Hypermotion
Mathis Lachuer no és un pivot clàssic. Esquerrà, amb bona sortida de pilota i capacitat per cobrir metres a la medul·lar, ofereix un perfil dinàmic i modern. Al Mirandés s'adaptà a diferents esquemes, sent clau tant en un doble pivot com en un centre del camp amb tres homes. Aquesta polivalència és un dels seus grans atractius per a Zaragoza, Màlaga i Valladolid.
El desenllaç d'aquesta pugna a tres bandes es coneixerà en qüestió de dies. El que està clar és que Lachuer s'ha convertit en un dels noms més desitjats d'aquest final de mercat a LaLiga Hypermotion.