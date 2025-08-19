El moviment d'Osasuna que podria fer un gir al partit contra el Reial Madrid

LaLiga 2025/26 s'inaugura aquesta nit per al Real Madrid al Santiago Bernabéu amb un duel de màxima expectació. Els blancs reben l'Osasuna en el tancament de la primera jornada, un duel que sempre s'antulla interessant. Tanmateix, el focus no és només en l'àmbit esportiu: un assumpte administratiu ha encès el debat poques hores abans de l'enfrontament.
El protagonista és Franco Mastantuono, la jove perla argentina del Madrid, la inscripció del qual ha estat qüestionada per especialistes en dret esportiu.
Mastantuono, entre el primer equip i el filial
El Real Madrid va presentar Mastantuono com a reforç del primer equip, però el va inscriure amb fitxa del Castilla. D'aquesta manera, el club blanc esquivava les limitacions de dorsals de l'1 al 25, guanyant flexibilitat per a futures incorporacions. El moviment no ha passat desapercebut i ja ha aixecat sospites sobre la bona fe de l'entitat.
Miguel Galán, president de CENAFE i advocat especialitzat en dret esportiu, va explicar que la convocatòria del futbolista no constitueix alineació indeguda per si sola. El problema arribaria si disputa minuts davant l'Osasuna, ja que aleshores es podria interpretar que el Madrid ha actuat en frau de llei.
L'advertiment de Galán i l'article 125 del reglament
El jurista s'ha recolzat en l'article 125 del Reglament General de la RFEF. Aquest article ens explica de manera clara que la relació de filialitat no pot servir per eludir l'esperit de les disposicions reglamentàries ni per ampliar plantilles de manera artificial. En paraules del mateix Galán, la inscripció de Mastantuono al filial “s'ha fet amb manifesta mala fe”.
Tot i que el jugador disposa de llicència vàlida, la controvèrsia sorgeix pel fet que va ser presentat oficialment com a integrant del primer equip. Segons l'advocat, aquest detall podria servir com a base perquè l'Osasuna plantegés un recurs si finalment l'argentí juga alguns minuts.
Osasuna té 24 hores per actuar
En cas que Mastantuono participi en el partit, l'Osasuna disposaria d'un termini de 24 hores per presentar denúncia formal. El precedent més proper es va donar la temporada passada, quan els vermells van intentar impugnar un enfrontament contra el Barcelona per l'alineació d'Iñigo Martínez després de ser baixa en una convocatòria amb Espanya. En aquella ocasió, tant Apel·lació com el TAD van rebutjar la denúncia, però el club navarrès va demostrar que no dubta a acudir a instàncies superiors.
El context actual recorda el cas esmentat, tot i que amb matisos diferents. En aquell moment, la polèmica se centrava en l'estat físic d'un futbolista convocat amb la selecció. Ara, el que està en qüestió és l'ús que el Real Madrid fa de la reglamentació sobre fitxes de jugadors del filial.