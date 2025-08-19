El principal assenyalat de la patacada del Reial Betis a Elx: 'Que se'n vagi ja'

El Real Betis va començar la temporada amb un empat que va semblar poca cosa davant d'un acabat d'ascendir. Al Martínez Valero, Aitor Ruibal va avançar els verd-i-blancs a la primera part, però Germán Valera va igualar al tram final de l'enfrontament. El resultat, un 1-1 inesperat, ha generat crítiques cap a diversos futbolistes i també cap a Manuel Pellegrini pels canvis realitzats.
La sensació general és que l'equip va desaprofitar una oportunitat clara de sumar tres punts davant d'un rival que va oferir poques alternatives ofensives. I ja sabem allò que els punts valen el mateix a l'agost que al maig.
L'entrada de Chimy Ávila va canviar el guió del partit
Al minut 70, Pellegrini va decidir donar entrada a Chimy Ávila en lloc de Rodrigo Riquelme, que havia ocupat la banda esquerra. Lluny de revitalitzar l'equip, el davanter argentí es va convertir en un dels protagonistes negatius de la nit.
Primer, va fallar una ocasió clara al cap de pocs minuts d'entrar després d'una gran acció de Lo Celso. Va rebre en avantatge per encarar l'àrea, però va triar malament la definició i la defensa il·licitana va neutralitzar la jugada. La frustració va ser evident entre els aficionats, que veien com el 0-2 s'escapava. Més tard, al minut 81, la passivitat de Chimy en tasques defensives va acabar pesant en la jugada de l'empat. Va abandonar la seva marca i no va encarar el rival, cosa que va permetre a l'Elche combinar amb comoditat fins que Germán Valera va batre Pau López.
Crítiques ferotges des de l'afició bètica
L'actuació del rosarí va encendre la graderia a les xarxes socials, on els missatges van ser molt durs i directes. Un dels comentaris més repetits va ser: “Un contraatac horrorós, una falta de servei i una passivitat increïble en la jugada de l'empat. Per més oportunitats que l'entrenador li ha donat, cada dia queda més clar. No té nivell per al Betis”.
Altres van ser encara més taxatius: “No es pot anar enlloc amb el Chimy Ávila. N'hi ha diversos, però de tots aquest és el pitjor” o “Ahir havia d'estar fora el Chimy. Ahir”. També hi va haver diverses crítiques centrades en la seva acció als últims minuts: “El Chimy fent falta de servei de banda al 90 és el que em faltava per veure. De debò ens surt molt car rescindir el contracte a aquest maula?”
La sensació generalitzada és que la paciència s'ha esgotat. “El Chimy Ávila no ha de jugar ni un minut més amb l'equip” i “Una de les prioritats ha de ser la sortida del Chimy Ávila. Al marge que no té nivell per a l'elit, és un llast cada vegada que surt”. L'enuig es resumeix en un altre comentari que reflecteix el cansament: “A mi m'han d'explicar per què a dia d'avui el Chimy Ávila continua sent futbolista del Betis”.
El futur de l'argentí, una incògnita al mercat
El Betis té encara dues setmanes per definir entrades i sortides en aquest mercat d'estiu. Chimy Ávila es troba a la rampa de sortida des de fa setmanes, però encara no ha arribat cap oferta en ferm pels seus serveis. La seva continuïtat es percep com a insostenible en gran part de l'afició bètica, tot i que el club haurà de gestionar la situació amb certa calma per evitar un problema contractual.
Mentrestant, Pellegrini ha reiterat que compta amb tots els efectius disponibles fins que es tanqui la finestra de traspassos. De moment, l'argentí continua tenint minuts, encara que cada partit augmenta la tensió entre la graderia i la banqueta.