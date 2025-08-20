Roncero pierde los papeles con Jota Jordi y atiza al Barça: 'Sois los reyes de...'

El regreso de El Chiringuito tras la primera jornada de LaLiga dejó uno de los momentos más comentados de la noche. El programa dirigido por Josep Pedrerol abordaba la polémica inscripción de Franco Mastantuono, presentado como refuerzo del primer equipo del Real Madrid pero registrado con ficha del filial. Un movimiento que ha generado debate jurídico y deportivo en las últimas horas.

En ese contexto, Jota Jordi defendió que "las cosas se tienen que hacer bien", apuntando a la necesidad de cumplir las normas sin subterfugios. Fue ahí cuando Tomás Roncero explotó con una de sus intervenciones más duras contra el Barça en los últimos meses.

Roncero estalla contra el Barça en directo

El periodista madridista inició un alegato encadenando polémicas recientes del club azulgrana. “Confirmáis que estáis con el Congo, un país que no respeta los derechos humanos… Un equipo que llega, que suspende la gira. Que vais al Camp Nou, pero no, os vais al Estadi Johan Cruyff. Que llegáis y no inscribís a los jugadores y luego llega Tebas, que con vosotros se ha hecho amigo, y os los inscribe con calzador”.

Después, atacó la situación económica del Barça: “Debéis no sé cuánto dinero, tenéis mil peñas por ahí. Que tenéis el estadio, que es transparente, que parece un queso gruyere, y decís que vais a jugar ahí”. Fue entonces cuando lanzó su frase estrella del programa: “Sois los reyes de las trampitas, sois los reyes de las palancas, sois los reyes del otro fútbol fuera de los despachos”.

Roncero también puso en valor la gestión del Real Madrid, comparándola con la de su eterno rival. “Vais a decir al Madrid, que es impoluto, que tiene la economía saneada y un estadio que es la octava maravilla del mundo… ¿Y nos vais a pedir decencia a nosotros?”. El momento más tenso llegó al recordar el caso Negreira: “Nunca pagamos a Negreira. Y vosotros, 8,4 millones de euros. Lo pagaréis un día, porque esto no ha acabado. Es una cruzada y no pararemos hasta el final”.

Jota Jordi mantiene la calma y Pedrerol media

Mientras Roncero subía el tono, Jota Jordi trataba de mantener la calma, esperando a su turno para poder responder al colaborador madridista. El fragmento se ha viralizado rápidamente en redes sociales, donde los seguidores del programa destacan principalmente la vehemencia de Roncero.

El arranque liguero ha dejado más ruido fuera del campo que dentro. Mientras el Real Madrid afronta el partido ante Osasuna con la duda de si Mastantuono jugará minutos, el debate mediático ha trasladado la tensión al plató de El Chiringuito. Lo cierto es que en la primera fecha de la nueva temporada, Barça y Madrid, cada uno por lo suyo, ya son protagonistas de polémicas.