Ronald Araujo ho sap: L’esportista que vol fitxar el Barça per substituir-lo

El Barça segueix mirant al futur amb especial atenció a la seva defensa. La sortida d'Íñigo Martínez rumb al futbol àrab ha deixat un buit evident a l'eix de la rereguarda. Pau Cubarsí, el jove jugador del planter convertit en líder inesperat, necessita un company de confiança que equilibri les seves qualitats tècniques i posicionals. La direcció esportiva ho sap i ja treballa en la planificació de 2026.
Cubarsí i el repte immediat de la rereguarda
Mentrestant, Hansi Flick ha recorregut a Ronald Araújo per acompanyar el jugador del planter. L'uruguaià, això sí, ha d'ocupar el perfil esquerrà, cosa que condiciona el seu rendiment i redueix el seu impacte defensiu. Amb Christensen a la plantilla, es valoren alternatives, tot i que el tècnic insisteix a mantenir de moment la parella Cubarsí-Araújo.
La necessitat no és només tàctica, sinó estratègica. El Barça vol reforçar Cubarsí amb algú que aporti solidesa, jerarquia i experiència. El projecte blaugrana passa per un equilibri en defensa que retorni a l'equip el prestigi perdut a Europa.
Un perfil clar a l'agenda de Deco
Deco ha deixat clar que la seva prioritat és incorporar un central esquerrà de primer nivell. No es tracta d'un simple fitxatge complementari, sinó d'un pilar per als pròxims anys. La idea és que el nou reforç pugui acompanyar Cubarsí durant diverses temporades, consolidant una parella de centrals reconeguda a nivell continental.
El perfil buscat és evident: esquerrà, amb experiència en competicions internacionals, capaç de treure la pilota jugada i de corregir a l'espai. Tot apunta a un jugador amb recorregut i alhora en plena maduresa futbolística.
Un nom que guanya protagonisme
Durant setmanes s'han esmentat diversos candidats. Alguns d'ells descartats per edat, altres per manca de nivell competitiu. Tanmateix, hi ha un jugador que ha començat a destacar en els informes de Deco. Es tracta d'un futbolista consolidat a l'elit europea, internacional amb la seva selecció i peça clau d'un club històric.
El seu nom ha anat circulant pels despatxos del Barça, i a poc a poc ha guanyat protagonisme a la llista de prioritats. És vist com el company ideal per a Pau Cubarsí, pel seu perfil esquerrà, la seva capacitat per treure la pilota des del darrere i la seva experiència en grans escenaris.
Aquest jugador és Alessandro Bastoni, actual central de l'Inter de Milà. Amb 26 anys i contracte fins al 2028, representa un repte econòmic complicat, però també una oportunitat única. Bastoni és titular indiscutible a la Serie A i habitual amb la selecció italiana. La seva maduresa futbolística i el seu estil encaixen a la perfecció en el que es busca.
Un reforç de present i futur
Bastoni no només cobriria la necessitat immediata d'un central esquerrà, també oferiria recorregut a mitjà i llarg termini. La seva arribada permetria retornar Araújo al seu perfil natural i donar més llibertat tàctica a Flick. L'aposta seria arriscada en l'àmbit financer, però altament rendible en l'esportiu.
El Barça ha iniciat el camí per reforçar la seva defensa el 2026. Amb Cubarsí com a pilar del futur, la direcció esportiva busca un company que l'elevi encara més. I en aquesta recerca, Alessandro Bastoni s'ha convertit en la gran prioritat. El temps dirà si l'operació es concreta, però la intenció és clara: un central esquerrà de primer nivell.