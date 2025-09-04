Ronald Araujo lo sabe: El futbolista que quiere fichar el Barça para sustituirlo

El Barça sigue mirando al futuro con especial atención a su defensa. La salida de Íñigo Martínez rumbo al fútbol árabe ha dejado un hueco evidente en el eje de la zaga. Pau Cubarsí, el joven canterano convertido en líder inesperado, necesita un compañero de confianza que equilibre sus cualidades técnicas y posicionales. La dirección deportiva lo sabe y ya trabaja en la planificación de 2026.

Cubarsí y el reto inmediato de la zaga

Mientras tanto, Hansi Flick ha recurrido a Ronald Araújo para acompañar al canterano. El uruguayo, eso sí, debe ocupar el perfil zurdo, algo que condiciona su rendimiento y reduce su impacto defensivo. Con Christensen en plantilla, se barajan alternativas, aunque el técnico insiste en mantener de momento la pareja Cubarsí-Araújo.

La necesidad no es solo táctica, sino estratégica. El Barça quiere reforzar a Cubarsí con alguien que aporte solidez, jerarquía y experiencia. El proyecto azulgrana pasa por un equilibrio en defensa que devuelva al equipo el prestigio perdido en Europa.

| XCatalunya, Canva

Un perfil claro en la agenda de Deco

Deco ha dejado claro que su prioridad es incorporar un central zurdo de primer nivel. No se trata de un simple fichaje complementario, sino de un pilar para los próximos años. La idea es que el nuevo refuerzo pueda acompañar a Cubarsí durante varias temporadas, consolidando una pareja de centrales reconocida a nivel continental.

El perfil buscado es evidente: zurdo, con experiencia en competiciones internacionales, capaz de sacar el balón jugado y de corregir al espacio. Todo apunta a un jugador con recorrido y al mismo tiempo en plena madurez futbolística.

| F.C. Barcelona, XCatalunya, Canva Creative Studio

Un nombre que gana protagonismo

Durante semanas se han mencionado varios candidatos. Algunos de ellos descartados por edad, otros por falta de nivel competitivo. Sin embargo, hay un jugador que ha empezado a destacar en los informes de Deco. Se trata de un futbolista consolidado en la élite europea, internacional con su selección y pieza clave de un club histórico.

Su nombre ha ido circulando en los despachos del Barça, y poco a poco ha ganado protagonismo en la lista de prioridades. Es visto como el compañero ideal para Pau Cubarsí, por su perfil zurdo, su capacidad para sacar el balón desde atrás y su experiencia en grandes escenarios.

Ese jugador es Alessandro Bastoni, actual central del Inter de Milán. Con 26 años y contrato hasta 2028, representa un reto económico complicado, pero también una oportunidad única. Bastoni es titular indiscutible en la Serie A y habitual con la selección italiana. Su madurez futbolística y su estilo encajan a la perfección en lo que busca.

Un refuerzo de presente y futuro

Bastoni no solo cubriría la necesidad inmediata de un central zurdo, también ofrecería recorrido a medio y largo plazo. Su llegada permitiría devolver a Araújo a su perfil natural y dar mayor libertad táctica a Flick. La apuesta sería arriesgada en lo financiero, pero altamente rentable en lo deportivo.

El Barça ha iniciado el camino para reforzar su defensa en 2026. Con Cubarsí como pilar del futuro, la dirección deportiva busca un compañero que le eleve aún más. Y en esa búsqueda, Alessandro Bastoni se ha convertido en la gran prioridad. El tiempo dirá si la operación se concreta, pero la intención está clara: un central zurdo de primer nivel.