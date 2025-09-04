La reacció de Marcelo al que ha fet Lamine Yamal, que no agradarà al Reial Madrid

El gest entre Lamine Yamal i Cristiano Ronaldo segueix generant debat mesos després de la Nations League. En aquell encontre, Portugal va vèncer Espanya als penals i el focus no només va estar en el resultat, sinó també en una salutació que mai va arribar. Cristiano va oferir la mà al jove culer i aquest no va correspondre.
Una imatge que va recórrer el món
L'escena a la fila de jugadors va cridar l'atenció. D'una banda, un Cristiano Ronaldo en el declivi de la seva brillant carrera. De l'altra, Lamine Yamal, la joia emergent del futbol espanyol i del Barcelona. La no resposta a la salutació del portuguès va generar milers de comentaris.
El cert és que el futbol modern magnifica qualsevol detall fora de la gespa. Les càmeres van captar l'instant i el van convertir en combustible per al debat. A partir d'aquí, la polèmica ha continuat en tertúlies, xarxes socials i articles d'opinió, més enllà del mateix terreny de joc.
Marcelo rebaixa la tensió
Davant tanta especulació, Marcelo va decidir intervenir amb un missatge conciliador. L'exlateral del Real Madrid es va pronunciar en un acte amb nens, on va ser preguntat sobre el tema. "Vull pensar que no va ser aposta", va dir de manera directa. Per a Marcelo, l'educació i la personalitat de Lamine no encaixen amb un gest de menyspreu.
A més, va recordar la importància de posar les coses en context. Segons el brasiler, no sempre s'ha de creure tot el que apareix en vídeos o titulars. "El noi és molt bona gent", va insistir Marcelo, deixant clar que no creu que hi hagués mala intenció per part del jove internacional espanyol.
L'elogi a Lamine Yamal
Les declaracions de Marcelo no només van rebaixar la polèmica, sinó que també van incloure un reconeixement al talent del culer. Malgrat la històrica rivalitat entre Real Madrid i Barcelona, el brasiler va destacar el futur prometedor de l'extrem. "Té un marge brillant, és un gran jugador", va assenyalar, recordant que tot just fa poc temps que és al primer equip, però ja ha donat moltes alegries.
Aquestes paraules van sorprendre perquè venen d'un jugador molt identificat amb el madridisme. Tanmateix, també mostren la visió d'un veterà que sap separar la rivalitat esportiva del reconeixement al talent.
Una situació puntual, que podria haver quedat en anècdota, s'ha convertit en tema recurrent de conversa. Marcelo, amb experiència sobrada en situacions similars, va apuntar directament a aquest fenomen. Per a ell, la polèmica és fruit d'un “circ mediàtic” que molts cops no ajuda ni als jugadors ni a l'esport.
Context de l'encontre
No s'ha d'oblidar que tot va succeir després d'una derrota dolorosa per a Espanya. Els jugadors estaven frustrats i emocionalment tocats. En aquest context, un gest es pot malinterpretar fàcilment. Lamine Yamal, amb tot just 18 anys, es va trobar al mig de la comparació directa amb un mite com Cristiano Ronaldo.
El que sembla clar és que Marcelo ha volgut tancar el capítol. Ha defensat un jove futbolista que representa el futur de la selecció i ha recordat que no tot el que es veu en una càmera s'ha de convertir en escàndol. En el fons, l'anècdota diu més de com consumim el futbol avui que del mateix Lamine Yamal.