Real Madrid TV torna a carregar contra àrbitres, Barça i Atlètic: 'Mai no havia passat'

Nova temporada i Real Madrid TV torna a ser al centre de la polèmica. El canal oficial del club blanc ha dedicat trenta minuts a carregar contra l'arbitratge i, de passada, contra el Barça. Res de nou sota el sol: el guió és sempre el mateix, repetir que els àrbitres estan contra ells mentre s'obliden d'altres episodis.
El vídeo contra els col·legiats
En el seu informatiu van repassar els gols anul·lats en el partit davant el Mallorca, l'historial de l'àrbitre de torn i fins i tot el que va passar amb el gol de l'Atlètic davant l'Alabès. Tot, embolcallat en un relat que insisteix en el suposat maltractament arbitral cap al Real Madrid. La cirera va ser el penal assenyalat a Lamine Yamal a Vallecas, acció que, segons ells, va ser "un dels escàndols més greus dels últims anys".
El canal va acusar el VAR de no funcionar en un partit de Primera Divisió i ho va presentar com una taca per a la credibilitat del futbol espanyol. Com si els errors tècnics només perjudiquessin el Madrid o beneficiessin l'etern rival. El discurs ja està molt desgastat, però segueixen repetint-lo jornada rere jornada.
Insinuacions i missatges enverinats
L'emissió va anar més enllà de la jugada concreta. Van recordar relacions empresarials entre Mediapro i el Barça, van insinuar favoritismes i van rescatar imatges antigues per alimentar la teoria de la conspiració. Fins i tot van revisar el balanç arbitral d'ambdós clubs amb els nous responsables del CTA, com si l'estadística pogués sostenir la seva tesi de manera irrefutable.
El problema és que aquesta estratègia oblida convenientment els moments en què el Real Madrid ha estat afavorit. I no n'han estat pocs. Penals dubtosos assenyalats a favor seu, expulsions perdonades als seus jugadors o revisions de VAR que han caigut del seu costat. Memòria selectiva, però en format televisiu.
El problema de fons
El que preocupa no és només la crítica, sinó la manera sistemàtica en què es construeix. Real Madrid TV converteix cada decisió polèmica en un documental acusador. Mentrestant, en partits decisius, el mateix Madrid s'ha beneficiat d'interpretacions dubtoses. N'hi ha prou de recordar certs clàssics en què el Barça va reclamar penals clars sense resposta favorable.
I a Europa, on el relat mediàtic espanyol pesa menys, també s'ha vist com les decisions arbitrals no sempre són tan dràstiques contra el club blanc. La insistència a assenyalar només el que convé acaba erosionant la credibilitat del seu missatge.
Beneficis oblidats i perjudicis al Barça
Alguns exemples recents desmunten aquesta narrativa. El Barça ha patit decisions que van costar punts a la Lliga i eliminacions en competicions europees. Expulsions rigoroses, penals no assenyalats i gols anul·lats han format part del seu historial. Però a Real Madrid TV aquest costat mai apareix.
El contrast és evident: mentre el Madrid eleva cada error a categoria d'escàndol nacional, els errors a favor passen de puntetes. Així es genera una percepció desequilibrada que busca influir en l'opinió pública i, de passada, en l'estament arbitral. L'última producció de Real Madrid TV no aporta res de nou.
És la mateixa estratègia de sempre: vídeos llargs, crítiques selectives i un relat victimista que ignora les vegades en què el club també s'ha beneficiat. En un futbol tan complex com l'actual, reduir-ho tot a una conspiració contra el Madrid és simplista i interessat. I el que és pitjor: deixa sense veu els aficionats que també veuen com el Barça ha estat perjudicat massa vegades.