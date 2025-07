Ni Rodrygo ni Vinicius: El jugador que se va del Real Madrid, Xabi Alonso da el OK

El Real Madrid afronta un verano especialmente intenso. Con el debut en Liga marcado para el próximo 19 de agosto, el club blanco se encuentra en pleno proceso de toma de decisiones que afectarán directamente a su plantilla.

Algunas posiciones están cubiertas, otras en revisión, pero hay un foco claro en el ataque. La irrupción de Gonzalo García, una de las revelaciones del Mundial de Clubes, ha removido por completo los planes que el club tenía para una de sus grandes promesas.

Xabi Alonso toma el mando

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid ha supuesto un cambio profundo en la planificación deportiva. El nuevo entrenador quiere contar con un grupo de jugadores competitivo, sí, pero también con un equilibrio claro entre talento consolidado y futuro inmediato.

| Canva

En este sentido, hay futbolistas cuyo protagonismo podría quedar comprometido ante el avance de otros perfiles más hechos al estilo que busca imponer el técnico tolosarra. Uno de los casos que más debate está generando en Valdebebas es el de una joven perla que llegó el verano pasado con el cartel de futuro goleador del club, pero que ahora podría tener que buscar minutos lejos del Santiago Bernabéu.

Un fichaje ilusionante que busca su sitio

Este delantero de tan solo 19 años fue una de las grandes apuestas del Real Madrid en el mercado sudamericano. En su primera campaña con la camiseta blanca ha disputado 37 partidos y ha logrado marcar 7 goles. Una cifra modesta pero prometedora si se tiene en cuenta el proceso de adaptación al fútbol europeo.

| XCatalunya, Canva

Sin embargo, la aparición explosiva de Gonzalo ha dejado a este joven ariete en una posición delicada. Según informa ESPN, desde las oficinas blancas se contempla seriamente la posibilidad de una cesión. El objetivo: garantizarle minutos de calidad en otro destino que le permita seguir creciendo sin el peso de la presión del Real Madrid.

El jugador no lo ve claro

A pesar de la intención del club, el jugador no parece estar por la labor de salir. Se siente preparado, confiado, y convencido de que puede ganarse un sitio en el equipo. Su entorno ha transmitido en varias ocasiones que su deseo es triunfar en Madrid y que aceptar una cesión sería como retroceder un paso en su carrera.

Este desacuerdo ha generado un tira y afloja interno que todavía no tiene resolución definitiva. El club, por su parte, no quiere tomar una decisión precipitada. Xabi Alonso ya ha dejado claro que contará con quien esté al 100% física y mentalmente para asumir el reto de la temporada, pero al mismo tiempo reconoce el valor de no cortar la progresión.

El dilema del Real Madrid

En este contexto, el Madrid debe decidir: ¿arriesgarse a tener un joven inconforme en la plantilla con escasos minutos, o aceptar su postura y darle una oportunidad real de competir desde el banquillo? El equilibrio entre formación y exigencia es delicado, y Xabi Alonso lo sabe.

A medida que se acerca agosto, el tiempo apremia. La entidad busca una solución consensuada, pero empieza a valorar más en serio una cesión que permita mantener al futbolista en dinámica competitiva. Eso sí, todo dependerá de una condición fundamental: el visto bueno del jugador.

Y ese jugador, por si alguien aún no lo había deducido, es nada menos que Endrick.