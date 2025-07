Petició urgent de Xabi Alonso a Florentino Pérez per a un fitxatge pel Reial Madrid

El Reial Madrid, després de no aconseguir tampoc deixar bones sensacions al Mundial de Clubs, manté la mirada fixa en el pròxim repte: enfortir una defensa que ha deixat dubtes importants. El torneig va exposar debilitats al darrere i ha obligat el cos tècnic a replantejar-se les prioritats al mercat d'estiu. El desig de competir en totes les competicions al màxim nivell exigeix solucions immediates, i la directiva sap que cada detall pot marcar la diferència en una temporada on els objectius no permeten marge per a l'error.

Mentre els despatxos de Valdebebas valoren alternatives, la veu de Xabi Alonso ressona amb força. L'entrenador, sempre atent als detalls, ja ha identificat els punts febles de l'equip i el seu missatge a la cúpula blanca no deixa lloc a dubtes: és imprescindible reforçar la defensa aquest estiu per no hipotecar les opcions d'èxit en el curs 2025/26. La petició no és genèrica, té un nom propi que torna a escena al mercat de fitxatges: Ibrahima Konaté.

L'interès en Ibrahima Konaté s'accelera després del Mundial de Clubs

Segons OKDiario, el tècnic tolosà ha sol·licitat a Florentino Pérez que avanci l'arribada del central francès, actualment al Liverpool. Encara que ja existia un acord verbal per a la seva incorporació com a agent lliure al juny de 2026, l'actuació del Reial Madrid al Mundial de Clubs ha convençut Xabi Alonso que la rereguarda necessita reforços immediats. El rendiment de Huijsen ha estat la nota positiva del torneig, però els dubtes al voltant d'Asencio, sumats a la manca de confiança en Alaba i l'estat físic de Rüdiger i Militao, han motivat el gir en l'estratègia.

| Le Journal du Real

Konaté, que ja ha rebutjat diverses propostes de renovació dels reds, ha mostrat la seva predisposició a vestir de blanc. Tanmateix, l'operació es complica per la postura del Liverpool. El club anglès, conscient de la situació contractual del seu jugador, l'ha taxat en prop de 60 milions d'euros, una xifra elevada tenint en compte que el central acaba contracte l'any vinent.

Debat a Valdebebas: fitxar ara o esperar a l'estiu de 2026

A la cúpula del Reial Madrid hi ha divisió d'opinions. Mentre Xabi Alonso considera urgent reforçar l'eix de la defensa, la directiva aposta per la paciència i el control econòmic. El pla inicial era esperar que Konaté quedés lliure el 2026, seguint el model utilitzat els darrers anys amb fitxatges com David Alaba, Antonio Rüdiger i Kylian Mbappé. Tots van arribar al Bernabéu a cost zero, amb l'estalvi de sumes importants en concepte de traspàs.

No obstant això, la manca d'alternatives fiables per al lloc de central ha reobert el debat. Asencio, que va ser una aposta de futur, no ha convençut en el darrer torneig. Rüdiger i Alaba arrosseguen problemes físics per l'edat i Militao encara busca recuperar el seu millor nivell després de dues lesions greus. Fins i tot Tchouaméni ha hagut d'endarrerir la seva posició en diverses ocasions, mostrant un rendiment irregular a l'eix defensiu.

El Liverpool, per la seva banda, ja està al corrent de les intencions del central. Segons les informacions, els d'Anfield no veuen amb bons ulls perdre un pilar defensiu sense obtenir ingressos i, després de l'experiència amb Alexander-Arnold —que també va marxar al Madrid—, busquen treure rèdit econòmic abans de la seva sortida. El preu exigit pel traspàs es fa prohibitiu per a una direcció esportiva que prioritza la planificació a llarg termini i el control financer.

Tot i això, Xabi Alonso no abaixa els braços i confia que el club faci un últim esforç per tancar l'arribada del central aquest mateix estiu. El futur de la defensa blanca podria dependre de la flexibilitat de les parts i de l'habilitat negociadora de Florentino Pérez en un mercat cada cop més imprevisible.