Fitxatge imminent de l'Espanyol, signa avui: Manolo González ja té nou extrem

El mercat de fitxatges segueix donant sorpreses i notícies rellevants, especialment a Cornellà-El Prat, on l'RCD Espanyol està tancant un estiu ple de moviments estratègics per consolidar un projecte esportiu ambiciós. El conjunt blanc-i-blau continua afinant la seva plantilla per a una campanya en què aspira a assentar-se a l'elit i a no patir tant per aconseguir la permanència.

En les últimes hores, el club perico ha accelerat de manera definitiva les negociacions amb Tyrhys Dolan, extrem anglès que va finalitzar recentment el seu contracte amb el Blackburn Rovers de la Championship anglesa. Segons va informar el periodista Luca Bendoni de SkySport, el futbolista es troba a Barcelona per fer el reconeixement mèdic previ al seu fitxatge, un tràmit essencial abans de segellar l'acord definitiu.

Dolan, joventut i experiència contrastada a Anglaterra

Tyrhys Dolan, amb 23 anys, acumula una àmplia experiència a l'exigent Championship, una de les lligues més competitives d'Europa. El seu rendiment en les últimes temporades amb el Blackburn Rovers avala l'aposta feta per la direcció esportiva de l'Espanyol. En cinc temporades amb el conjunt anglès, Dolan ha disputat 191 partits oficials, aconseguint marcar 23 gols i oferint 21 assistències.

| Rovers TV

Durant l'última campanya va destacar especialment, anotant 7 gols i repartint 6 assistències en 44 partits. Aquestes xifres confirmen la seva evolució constant des que va signar el seu primer contracte professional amb el Blackburn el 2020, convertint-se en un habitual en els esquemes tàctics de l'equip anglès i demostrant capacitat per afrontar la pressió competitiva d'una lliga intensa i complicada.

Formació en grans pedreres angleses

Tyrhys Dolan va iniciar la seva formació futbolística en acadèmies de prestigi del futbol anglès, passant per clubs com el Manchester City, Burnley i Preston North End. No obstant això, va ser al Blackburn Rovers on va trobar l'entorn perfecte per créixer com a professional, destacant ràpidament per les seves habilitats tècniques i la seva personalitat al camp.

El seu talent no va passar desapercebut al Regne Unit, ja que durant aquest mercat de fitxatges altres clubs de prestigi com Bristol City, Celtic i Rangers havien mostrat interès en ell. Tanmateix, la rapidesa i la determinació de l'Espanyol a negociar i tancar el seu fitxatge han permès que Dolan sigui avui a la capital catalana disposat a vestir la samarreta blanc-i-blava.

Perfil ideal per a l'atac blanc-i-blau

El conjunt dirigit per Manolo González ha buscat durant tot el mercat d'estiu reforçar especialment la seva parcel·la ofensiva, conscient de la necessitat d'afegir perfils desequilibrants i ràpids. En aquest context, Dolan encaixa perfectament amb el que es requereix: velocitat, regat, verticalitat i la capacitat de generar oportunitats clares des de la banda, quelcom fonamental per a l'estil de joc que vol implantar l'entrenador perico.

Amb aquesta incorporació, Dolan se suma a altres noms importants que han arribat durant aquest mercat, com, entre d'altres, Roberto Fernández del SC Braga, Ramon Terrats cedit pel Villarreal, José Salinas procedent de l'Elche, i les importants renovacions de Javi Puado i Leandro Cabrera. Aquests moviments reflecteixen una clara intenció de millorar la competitivitat de l'equip, combinant joventut, talent i experiència per afrontar amb garanties l'exigent temporada que ve